Cem Yılmaz'ın evinde yangın çıktı! Ünlü komedyenden açıklama
Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında yangın çıktı. Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı.
07 Mart 2021, Pazar 15:07 Son Güncelleme:
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Ünlü sanatçı Cem Yılmaz, yangın şoku yaşadı. Elde edilen bilgilere göre Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın Beşiktaş Levent'teki evinin bodrum katında yangın çıktı.
Olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle maddi hasar oluşup oluşmadığı henüz bilinmiyor.
CEM YILMAZ'DAN AÇIKLAMA
Cem Yılmaz basın mensuplarına, "Ben evdeydim zaten. Jeneratörde yangın çıkmış. İtfaiyeyi aradık. itfaiye geldi. Söndürdü. Sağ olsunlar. Evde şu anda kimse yok" dedi.