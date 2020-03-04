Son zamanların en çok ses getiren aşklarından biri de hiç kuşkusuz Cem Yılmaz ile kendisinden 18 yaş küçük sevgilisi oyuncu Serenay Sarıkaya. Defne Samyeli ile olan ilişkisinin son bulmasına neden Serenay Sarıkaya aşkı olarak gösterilmiş, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilk önce inkar ettikleri aşklarını Atina'da yakalanınca itiraf etmişlerdi.

Tanıdık haller

Cem Yılmaz bir AVM'de kameralara tek başına yakalandı. Cem Yılmaz'ın giydiği tayt hatırlayanlar için çok tanıdık geldi. Cem Yılmaz, Defne Samyeli ile birlikteyken sevgilisinin fit vücuduna ayak uydurmak için spor salonlarından çıkmıyordu. O dönem kaslı vücudu ile adeta sosyal medyada olay yaratan Cem Yılmaz'ı şimdi yine başa döndü.

Cem Yılmaz'ın tarzı için sosyal medyadan gelen yorumlar şöyle:

Cem Yılmaz’a bak benden küçük sevgilim var giyinişi yapmış.

Pazarda Cem Yılmaz taytı görürüz artık.

Şu adama bile tayt giydiren hayat bize neler yapmaz ki.







