Cemal Kaşıkçı ile ilgili korkunç iddia: Parçalara ayrılarak götürüldü

SIR KAMERADA

Türk Arap Medya Derneği Başkanı turan Kışlakçı, Cemal Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü iddia etti. Turan Kışlakçı, “Bu ölümün detayları bugün, yarın açıklanacak. Başkonsolosluk, Reuters’i içeri alıp bütün odaları gösterdi ama kamera görüntülerini veremedi. Güya o gün kameralar çalışmamış. Bu bile cinayeti ispatlıyor. Cemal Kaşıkçı’yı olay günü iki uçakla gelen 15 Suudi vatandaşı öldürdü. Parçalayıp çantalarla dışarı çıkardılar” dedi.

13:00 - 16.40 ARASI

Twitter hesabından, Kaşıkçı’nın konsoloslukta öldürüldüğüne dair suçlamaları reddetti. Cemal Kaşıkçı konsolosluktan çıkmayınca kapıda bekleyen nişanlısının arayıp haber verdiği AK Parti Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay da “Konsolosluğa randevu ile gitmiş. 13.00’te içeri giriyor. Bana 16.40 civarı haber geldi. Ben de hemen yetkilileri aradım. Ne olduysa o süre içinde oldu” dedi.

Dün Suudi Arabistan’dan araştırma yapmak için gönderildikleri bildirilen bir heyet konsolosluk binasında 2 saat süren bir inceleme yaptı.

KATAR'DAN SONRA YENİ KRİZ

Uluslararası basın; Suudi gazeteci Kaşıkçı’nın İstanbul’da öldürüldüğü iddialarının gerçek çıkması durumunda Ankara ile Riyad arasındaki ilişkilerin kopabileceğine dikkat çekti. Haberlerde Suudi Arabistan’ın, terör örgütü olarak kabul ettiği Müslüman Kardeşler’e destek verdiği iddiasıyla Katar’a geçen yıl ambargo başlattığı anımsatıldı. Türkiye’nin o dönemde Katar’ın yanında yer aldığı kaydedildi.

USAME BİN LADİN İLE RÖPORTAJLAR YAPMIŞTI

Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı (59), üniversiteyi ABD’de okuduktan sonra ülkesine dönerek gazeteciliğe başladı. Afganistan, Cezayir, Kuveyt ve Sudan gibi ülkelerde muhabirlik yapan Kaşıkçı, aşırı dinci terör örgütü El Kaide lideri Usame bin Ladin ile sık sık görüştü ve röportajlar yaptı. Uluslararası basında, Kaşıkçı’nın bir dönem Ladin’in ‘fikirdaşı’ olduğu iddia edilirken, saldırgan politikaları nedeniyle ayrı düştükleri öne sürüldü.

ABD’YE KAÇTI

Kaşıkçı, geçen yıl Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın yönetimi fiilen ele almasının ardından başlayan tutuklama dalgaları sırasında ülkesinden kaçmış ve ABD’ye sığınmıştı. Suudi gazeteci; bin Selman’ın aylarca gözaltında tuttuğu ve milyarlarca dolarlık fidye karşılığında serbest bıraktığı Prens el Velid Bin Telal’a olan yakınlığıyla da biliniyor. Kaşıkçı ayrıca, bir dönem Suudi Arabistan’ın istihbarat şefi olan Prens Türki El Faysal’a danışmanlık yapmıştı.

KARŞI ÇIKTI

Mısır’da Müslüman Kardeşler iktidarına karşı yapılan askeri darbeyi desteklemediği için Suudi yönetimi ile ayrı düşen Kaşıkçı, Washington Post’taki yazılarında baskıcı politikaları ve Yemen’deki savaş nedeniyle Prens bin Selman’ı sert şekilde eleştiriyordu.

GİRDİ AMA ÇIKMADI

Cemal Kaşıkçı (Jamal Khashoggi), 2 Ekim’de ülkesinin İstanbul’daki başkonsolosluğuna gitmişti. Kaşıkçı’nın dışarı çıkmaması üzerine, başkonsolosluk kapısının önünde bekleyen nişanlısı Hatice Cengiz polise müracaat etmişti. Cengiz, “İçeri girerken bana, ‘Bir şey olursa hemen (AK Parti Genel Başkan Danışmanı) Yasin Aktay ve Türk Arap Medya Derneği’ne haber ver’ dedi. Dışarı çıkmadı” demişti.

'SUİKAST TİMİ GELDİ'

Kaşıkçı’nın kaybolduğu haberleri üzerine tüm dünyanın gözleri İstanbul’a dönerken, uluslararası basın Türk yetkililere dayandırarak Kaşıkçı’nın öldürüldüğünü yazmıştı. Kaşıkçı’nın da yazarı olduğu Washington Post; Suudi gazetecinin konsolosluğa ilk olarak 28 Eylül’de gittiğini ancak randevusunun 2 Ekim’e ertelendiğini ve o gün Suudi Arabistan’dan gelen 15 kişilik ekip tarafından, önceden planlanmış şekilde katledildiğini yazdı. Ekibin aynı gün Türkiye’den ayrıldığı ileri sürüldü.

'İKİ KAPISI VAR'

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ise Kaşıkçı’nın kısa süre içinde konsolosluk binasından çıktığını savundu. AK Parti Genel Başkanı Yasin Aktay dün konuyla ilgili şöyle konuştu: “Konsolosluğun iki kapısı var. Tüm kameraları inceledik. Girdiği gözüküyor ama çıktığı görülmüyor. Arabalarla bir çıkış olmuş olabilir. Ölü mü diri mi bilemiyoruz. Öldürüldükten sonra cesedini daha kolay taşımak için bir şeyler yapmışlar mı bilmiyoruz.”

'ÖLDÜĞÜ KESİN'

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı da dün şu açıklamayı yaptı: “Öldüğü haberi kesinleşti. Konsolosluk binasında öldürüldü. İkinci haber; çok vahşice öldürüldüğü. Öldürüldüğü kesin ama barbar şekilde öldürüldüğü ile ilgili ifadeler kısmen teyit edildi. Bu DEAŞ vari, vahşice eylem kabul edilemez. 15 kişilik ekip Cemal Bey’i bayıltmış, parçalara bölmüş. Herkes bir parçasını alıp gidiyor. Bunun detaylarına girmek istemiyorum. Gelen ve giden arabaların güzergahı tespit edildi.”