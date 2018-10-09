Cemal Kaşıkçı öldürülmedi, kaçırıldı iddiası

Suudi Arabistanlı muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın akıbeti ile ilgili soruşturma tüm detaylarıyla araştırılıyor. Sabah gazetesinin haberine göre; Cemal Kaşıkçı öldürülmedi, jetle kaçırıldı.

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Cemal Kaşıkçı başkonsolosluğa girdikten 2.5 saat sonra başkonsolosluktan peş peşe 6 araç çıktı. Araçlarda, 15 Suudi yetkili ve istihbaratçı vardı.

Siyah renkli, camları filmli Mercedes Vito ve başka bir araç, konsolosluğa 200 metre mesafedeki Meşeli Sokak'ta bulunan Başkonsolos Muhammed El Katibi'nin konutuna gitti, burada 4 saat kaldı. İstanbul Polisi, Cemal Kaşıkçı'nın siyah Vito'da olduğunu değerlendiriyor. Emniyet kaynakları, Kaşıkçı'nın, başka gizli servis elemanlarının da yardımıyla Suudi istihbaratçılarca başkonsolosluktan çıkarıldığı ve kaçırıldığı ihtimalinin güçlük kazandığını belirtti.

Araçlar D-100 karayoluna hareket etti. Güzergâhtaki EDS, KGYS, güvenlik kamerası ve Plaka Tanıma Sistemi kayıtları didik didik inceleniyor. Kaşıkçı'nın Atatürk Havalimanı'nda bekleyen 2 jetten biriyle götürüldüğü değerlendiriliyor.