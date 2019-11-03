Cemil İpekçi’den 5 altın öğüt

Müge Dağıstanlı

muged77@gmail.com

Başarılı modacı Cemil İpekçi, moda eğitimi alan gençlerle buluştu.

Gençlere başarılı olmak için öğütler verdi.

İşte İpekçi’den geleceğin modacılarına öğütler:

1) Cesur olun.

2) Mükemmel olmaya çalışmayın.

3) Doğayı inceleyin. Çiçekleri, kuşları renklerinden kanat kıvrımlarına kadar izleyin ve ilham alın.

4) Kumaşlarla konuşun.

5) Ünlü olmaya çalışmayın, bunlar dünyevi şeyler.

Cemil İpekçi nasıl başardı?

Cemil İpekçi ''Ünlüler 'kazıklandık' diye isyan ederken, ucuza nasıl tatil yaptınız?'' sorusuna maddeler halinde şöyle cevap vermişti.

1) Halk plajında denize giriyorum.

2) Beach'lere giderken piknik sepeti yapıyorum. İçinde termos ve sandviçim var.

3) Şezlong ve portatif sehpamı yanımda taşıyorum. Manzarayı, denizi beğendiğim yere kuruluyorum.

4) Lahmacun ve ayran 110 TL'ye çıkmışsa İstanbul'a dönünce yerim, dert değil.

5) Otel yerine sezonluk ev kiraladım.

Pahalılıktan kimler isyan etmişti?

Ivana Sert, Hande Ataizi, Çağla Şıkel, Fatih Ürek, İbrahim Tatlıses, Süreyya Yalçın, Demet Akalın.



