Türkiye Cemil Meriç’in oğlu Mahmut Ali Meriç vefat etti

Cemil Meriç’in oğlu Mahmut Ali Meriç vefat etti

Türkiye

Cemil Meriç’in oğlu Mahmut Ali Meriç vefat etti

Mütefekkir Cemil Meriç’in oğlu, Prof. Dr. Ümit Meriç’in abisi avukat Mahmut Ali Meriç, 76 yaşında hayatını kaybetti.

20 Haziran 2021, Pazar 01:21 Son Güncelleme:
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Vefatından sonra Cemil Meriç’in eserlerinin yeniden yayına hazırlayan oğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün vefat etti. Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi’nin sosyal medya hesabında yapılan açıklamada, "Üstad Cemil Meriç’in oğlu Mahmut Ali Meriç Rahmeti Rahman’a kavuşmuş. Merhuma Cenab-ı Allah’tan rahmet; başta Ümit Meriç Hanımefendi olmak üzere bütün yakınlarına ve sevenlerine baş sağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.

Mahmut Ali Meriç kimdir?

Cemil Meriç ve Fevziye Meriç’in ilk çocuğu Mahmut Ali Meriç 1 Nisan 1945’te dünyaya geldi. Saint-Joseph Lisesi’nin ardından İstanbul Hukuk Fakültesi’ni bitiren Meriç, Fransa’da hukuk alanında yüksek lisans yaptı. Bir dönem Meydan Larousse ansiklopedisinde editörlük yapan Mahmut Ali Meriç, İletişim Yayınları arasında çıkan "Bir Dünyanın Eşiğinde", "Bu Ülke", "Işık Doğudan Gelir", "Jurnal 1-2", "Kültürden İrfana", "Mağaradakiler" ve "Umrandan Uygarlığa"nın da aralarında olduğu Cemil Meriç’in eserlerini yayına hazırladı.

AA

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