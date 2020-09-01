Magazin Cemiyet hayatı bu gecede bir araya geldi

Cemiyet hayatı bu gecede bir araya geldi

Magazin

Cemiyet hayatı bu gecede bir araya geldi

İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimleri Evrim Yaşlak'ın doğum gününde buluştu.

01 Eylül 2020, Salı 21:37 Son Güncelleme:
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İş, sanat, cemiyet ve televizyon dünyasının önde gelen isimlerinin yer aldığı doğum günü partisinde eğlenceli anlar yaşandı. İş insanı Evrim Yaşlak'ın doğum günü nedeniyle düzenlenen gece görsel bir şölene dönüştü. Menajer Kadir Mıhçı'nın özel olarak organize ettiği dans show gecede büyük ilgi gördü.

Evrim & Evren Yaşlak'ın geceye gelen sanatçı dostları geceyi şarkılarıyla renklendirdi. Ayça Gürsaçer Şok Etkisi şarkısıyla, İbrahim Yılmaz Bir İyilik Yap şarkılarıyla büyük ilgi gördü. Sabahın ilk ışıklarına kadar 80'ler ve 90'ların en popüler şarkılarıyla eğlence devam etti.

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