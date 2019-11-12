Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin vazgeçemediği hobiler
Kimi ata biniyor, kimi golf oynuyor, kimi kayak yapıyor, kimi sanatla uğraşıyor... Cemiyet ve iş dünyasının ünlü isimlerinin hobileri size de ilham verebilir.
1- Ferit Şahenk
Doğuş Holding'in ve Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk, hem deniz tutkusu hem de fotoğrafçılık yapıyor. Öyle ki, iş toplantılarını bile bazen teknede düzenliyor.
2- Rahmi Koç
Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, deniz tutkusunu iki yılda 28 bin deniz mili yapıp dünya turunu tamamlayarak perçinledi. Ünlü iş adamı yelken ve deniz sporlarıyla ilgileniyor. Aynı zamanda iddialı bir golf oyuncusu.
3- Nihat Özdemir
Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir, golf performansıyla biliniyor.
4- Ayşegül Dinçkök
Şıklığıyla her zaman dikkat çeken Ayşegül Dinçkök'ün hobisi, dalmak. Su altında fotoğraf çeken Ayşegül Dinçkök, cemiyet hayatında bu hobiyi yaşam tarzı haline getiren nadir isimlerden biri.
https://www.instagram.com/p/B1Gqzh5g52F/
5- Aslışah Alkoçlar
Kayak ve snowboard deyince akla Aslışah Alkoçlar geliyor. Hobiden profesyonelliğe terfi ettiği kayak sporunu, geçirdiği talihsiz kaza sonrası hobi olarak devam ettiriyor.
https://www.instagram.com/p/BxmhbCCHX7K/
6- Cem Hakko
İş adamı Cem Hakko, profesyonel olarak kayak, yelken ve rüzgar sörfü yapıyor. Aynı zamanda karting ve ralli sporlarıyla ilgileniyor.
7- Osman Çarmıklı
Snowboard yapmayı çok seven Osman Çarmıklı, aynı zamanda vahşi doğa fotoğrafları çekiyor.
8- Ali Koç
Ali Koç'un futbol tutkusunu bilmeyen yok. En büyük hobisi ise kayak yapmak. İş dünyasının stresini genelde yurt dışındaki kayak merkezlerinde atıyor.
9- Bülent Eczacıbaşı
İKSV'nin yönetim kurulu başkanı olan Bülent Eczacıbaşı, binicilik sporuyla ilgileniyor.
10- Senem Kibar
Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar'ın kızı Senem Kibar, at binme hobisini profesyonelliğe taşıyan isimlerden. Senem Kibar, zaman zaman yarışlara da katılıyor.
11- Etel Baler
Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Etel Baler, hobi olarak yogayı seçen nadir ünlülerden.
12- Cem Boyner
Boyner Holding'in sahibi ve yöneticisi olan Cem Boyner, fırsat buldukça denize çıkıyor. Hobileri arasında balık tutmak, dalış yapmak ve doğa sporları var.
https://www.instagram.com/p/BmvTSJQBSAY/
13- Sevil Sabancı
Sabancı Holding yönetim kurulu üyesi olan Sevil Sabancı atları çok seviyor. Hatta zaman zaman profesyonel olarak yarışlara da katılıyor.