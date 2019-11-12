Cemiyet hayatının ünlü isimlerinin vazgeçemediği hobiler

Doğuş Holding'in ve Garanti Bankası'nın yönetim kurulu başkanı Ferit Şahenk, hem deniz tutkusu hem de fotoğrafçılık yapıyor. Öyle ki, iş toplantılarını bile bazen teknede düzenliyor.





Koç Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Rahmi Koç, deniz tutkusunu iki yılda 28 bin deniz mili yapıp dünya turunu tamamlayarak perçinledi. Ünlü iş adamı yelken ve deniz sporlarıyla ilgileniyor. Aynı zamanda iddialı bir golf oyuncusu.





Türkiye Futbol Federasyonu başkanı Nihat Özdemir, golf performansıyla biliniyor.





Şıklığıyla her zaman dikkat çeken Ayşegül Dinçkök'ün hobisi, dalmak. Su altında fotoğraf çeken Ayşegül Dinçkök, cemiyet hayatında bu hobiyi yaşam tarzı haline getiren nadir isimlerden biri.









Kayak ve snowboard deyince akla Aslışah Alkoçlar geliyor. Hobiden profesyonelliğe terfi ettiği kayak sporunu, geçirdiği talihsiz kaza sonrası hobi olarak devam ettiriyor.









İş adamı Cem Hakko, profesyonel olarak kayak, yelken ve rüzgar sörfü yapıyor. Aynı zamanda karting ve ralli sporlarıyla ilgileniyor.





Snowboard yapmayı çok seven Osman Çarmıklı, aynı zamanda vahşi doğa fotoğrafları çekiyor.





Ali Koç'un futbol tutkusunu bilmeyen yok. En büyük hobisi ise kayak yapmak. İş dünyasının stresini genelde yurt dışındaki kayak merkezlerinde atıyor.





İKSV'nin yönetim kurulu başkanı olan Bülent Eczacıbaşı, binicilik sporuyla ilgileniyor.





Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar'ın kızı Senem Kibar, at binme hobisini profesyonelliğe taşıyan isimlerden. Senem Kibar, zaman zaman yarışlara da katılıyor.





Cemiyet hayatının gözde isimlerinden Etel Baler, hobi olarak yogayı seçen nadir ünlülerden.





Boyner Holding'in sahibi ve yöneticisi olan Cem Boyner, fırsat buldukça denize çıkıyor. Hobileri arasında balık tutmak, dalış yapmak ve doğa sporları var.





Sabancı Holding yönetim kurulu üyesi olan Sevil Sabancı atları çok seviyor. Hatta zaman zaman profesyonel olarak yarışlara da katılıyor.



