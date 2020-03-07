'Cemre Çarşısı' başladı: Tüm geliri şehit ailelerine

Ataşehir Grand Sheraton Hotel’deki etkinlikte Emine Erdoğan standları gezip bilgi aldı, vatandaşlarla sohbet etti. Emine Erdoğan’a hem Denizlispor’un forması, hem de ampul şeklindeki cam saksı içinde sukulent hediye edildi.Etkinliğe TOGEM-DER Yönetim Kurulu Üyesi Reyyan Erdoğan, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Saadet Gülbaran, Meltem Demirören Oktay, Revna Demirören, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın eşi Müberra Çalışkan da katıldı.

Ünlüler kıyafetlerini bağışladı

Emine Erdoğan, modacı kardeşler Ezra-Tuba Çetin’in toprakta çözünerek tohum olan, yüzde 100 geri dönüşümlü kıyafetlerini yakından inceledi. Hakan Akkaya atık kumaşların nasıl değerlendirilebileceğini katılımcılara anlattı. Hülya Koçyiğit, Tülin Şahin, İpek Açar, Demet Akalın, İvana Sert, Buse Varol, Buse Bahçekapılı gibi ünlüler hem kendilerinin, hem de çocuklarının kıyafetlerini bağışlayıp paylaşım ekonomisine dikkat çekti. Pazar akşamı saat 20.00’de sona erecek Cemre Çarşısı’ndan elde edilecek gelir, İdlib’de rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu şehit olan askerlerin ailelerine ve gazilere bağışlanacak.

Ali KESER



