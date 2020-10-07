Cemre Özdemir, Mr. Olympia’da ülkemizi temsil edecek

Her sene Uluslararası BodyBuilding & Fitness Federasyonu tarafından düzenlenen Mr. Olympia Las Vegas, dünya ölçeğinde organize edilen en önemli vücut geliştirme şampiyonası. Bu yarışmaya katılabilmek için İspanya’da düzenlenen Mr. Olympia İspanya’da şampiyonlar şampiyonu unvanına ulaşmak gerekiyor. Mr. Olympia Las Vegas’a şu anda kadar sadece 1 Türk katılma başarısını gösterdi. Cemre Özdemir İspanya’daki yarışmada başarılı olursa ABD’deki yarışmaya katılan ve Türkiye’yi temsil eden 2. Türk olma unvanını kazanacak. Özdemir, “ 70 yıl sonra bu başarıya imza atma şansım olacağı için kendimle gurur duyuyorum.

Ülkemizi, uluslararası arenada en iyi şekilde temsil etmek için gerçekten çok çalışıyorum” dedi. “Şu an koranavirüs salgını yüzünden şampiyona ertelendi ancak, federasyonun gerekli önlemleri alarak bu duruma bir çözüm bulacaktır” ifadelerini kullanan Özdemir, “Yarışma İspanya’da düzenlenecek. Muhtemel tarih ise 2021 gibi gözüküyor” açıklamasında bulundu.

“Spor beni sağlığıma kavuşturdu”

2007 yılından bu yana, vücut geliştirme alanında kendini kanıtlama fırsatı bulan Özdemir, “Gerçekten zor bir çocukluk geçirdim. Çocukluk dönemimde Lösemi tedavisi görmek zorunda kaldım. Sağlığıma kavuştuktan sonra ise kendimi spora verdim. Beni ayakta tutan güç, sağlığımı yeniden kazanmama yardımcı olan yegana etken spor. Vücut geliştirme tutkum beni hayata bağladı” dedi.

Özdemir, vücut geliştirme alanında birçok başarıya imza attı. “2007 yılında Atatürk Kupası’nı alarak ilk başarıma imza attım. Bunu 2012 yılında Dünya Seçmeleri Türkiye Şampiyonası takip etti. Yine 2012 senesinde Esj. Grand Prix, 2013 Avrupa Türkiye Şampiyonası, 2014 Mr. Universe- Did Not Place izledi. 2018’de Türkiye Şampiyonası Dünya Seçmelerine katıldım.

2019’da ise Türkiye Avrupa seçmelerinde ülkemizi temsil ettim” şeklinde konuşan Özdemir, “Şimdiki hedefim Mr. Olympia Şampiyonası. Başarılarıma bir yenisini eklemek için çok çalışıyorum. Şampiyonaya kadar da çalışmalarıma soluksuz bir şekilde devam edeceğim” dedi.

1988 yılında İstanbul’da doğduğunu söyleyen Özdemir, “Spor kariyerimin yanında kendimi sürekli geliştirmeye devam ettim. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde İşletme eğitimi aldım. Bunun sonrasında ise İstanbul Üniversitesi’nde Tarih eğitimimi tamamladım” ifadelerini kullandı. “Tüm sporcuların kendilerini farklı alanlarda geliştirmesi lazım.

Ülkemizi dünyada temsil eden sporcuların kesinlikle çok yönlü olmaları gerektiğini savunuyorum” diyen Özdemir, “Genç sporculara da tavsiyem, hayatın her alanında kendilerini geliştirmeleri. Mutlaka eğitimlerine özen göstermeleri” dedi.



