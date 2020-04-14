Cenaze için taziyeye giden 15 kişiye corona virüs bulaştı

Yeni Şafak'ın haberine göre; Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşanan bir olay, corona virüsle mücadelede sosyal izolasyonun önemini bir kez daha ortaya koydu. İzmir’de yaşayan kanser hastası Melahat Kılıç hayatını kaybettikten sonra defnedilmek üzere memleketi Kızıltepe’ye bağlı Eymirli Köyü’ne getirildi. Yaklaşık 2 bin nüfuslu köyde, cenaze için taziyeye giden 15 kişiye virüs bulaştı. Olayın ardından Eymirli Köyü karantinaya alındı.

Eve başsağlığına gidildi

Eymirli Köyü Muhtarı Feyat Sincaroğlu, “İzmir’de yaşayan amcamızın oğlunun eşi Melahat Kılıç 8 ay önce kansere yakalanmıştı. Kemoterapi gören Melahat Hanım vefat etti. Ailesi cenazeyi defnetmek için köye getirdi. Cenazede bir araya gelindi. Taziye çadırları yasak olduğu için aile içerisinde eve başsağlığına gidildi. Çevre illerden sadece telefon açıldı. Kimden kaynaklandığını bilmiyoruz” dedi.

Muhtar da virüsü kaptı

Cenaze sahiplerinin akrabası olan Sincaroğlu da, corona virüse yakalananlar arasında yer aldı. Vakaların gribe benzediği için ciddiye alınmadığını belirten Sincaroğlu, şunları anlattı:

“1 haftayı evde geçirdim. Durumu ciddiye almadım. Ağrı ilk önce belimden başladı. Daha sonra tat alamamaya başladım. Boğazlarımda kuruluk vardı ve ne kadar su içsem de damağım ıslanmadı. Ağrı mideme indi. Ardından başımda başlayan ağrı dayanılmaz hale geldi.”

Erken tanı kurtardı

Kardeşlerim hemen ambulans çağırdı. Tahlillerim pozitif çıktı. Hastanede 6 gün kaldım. Önceki gün taburcu edildim. Şu an iyiyim sadece halsizlik var. Hastanede çok güzel ilgilendiler. Kardeşlerim benden önce hastaneye giderek test yaptırmışlardı. Onların da testi pozitif çıktı. Erken tanı konduğu için tedavileri daha kısa sürdü.”

Virüs İzmir'den geldi

Köyde daha önce virüs vakasına rastlanmadığını belirten AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç, “İzmir’den gelen cenaze sahiplerinin, oradan aldıkları virüsü cenazeye katılan ve taziyede bulunan kişilere bulaştırdığı düşünülüyor. Aynı aileden 15 kişide corona virüs çıktı. Köyde corona virüs çıkmasıyla birlikte bölge karantinaya alındı” dedi.





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