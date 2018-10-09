Evinde ölü bulunan yardımcı doçent için üniversitede tören Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Beril Dönmez (37), dün yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Bu sabah görevli olduğu fakültede düzenlenen törende, Beril Dönmez'in tabutunun üzerine cübbesi örtüldü. Beril Dönmez'in arkadaşları ise, gözyaşı döktü. Kalp krizi geçirdiği sanılan Dönmez'in kesin ölüm nedeni, otopsi sonucunun açıklanmasıyla belli olacak