Cenaze yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Tokat'ın Turhal ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı

19 Temmuz 2019, Cuma 10:32 Son Güncelleme:
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Cenaze yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Tokat'a bir yakınının cenazesine giden Aydoğan Duman idaresindeki otomobil, Tokat-Amasya Karayolu Kuruçay mevkisinde İsmail Taşdemir'in kullandığı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Selahattin Duman, Süleyman (15) ve Fatma Mutlu, Leyla Genç ve Şirin Taşdemir yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi ve Amasya'daki hastanelere kaldırıldı.

Süleyman Mutlu, Turhal Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AA

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