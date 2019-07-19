Cenaze yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var

Cenaze yolunda kaza! Ölü ve yaralılar var Tokat'ın Turhal ilçesinde cenazeye gidenlerin bulunduğu otomobille başka bir otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 6 kişi yaralandı