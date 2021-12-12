Türkiye Cenazeye giden otomobil ile nişandan dönen minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Cenazeye giden otomobil ile nişandan dönen minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Türkiye

Cenazeye giden otomobil ile nişandan dönen minibüs çarpıştı: Yaralılar var

Kayseri-Ankara kara yolunda cenazeye gidenlerin otomobili ile nişandan dönenlerin minibüsü çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

12 Aralık 2021, Pazar 16:39 Son Güncelleme:
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Kayseri-Ankara kara yolunda cenazeye gidenlerin otomobili ile nişandan dönenlerin minibüsünün çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Kayseri-Ankara kara yolunun 15'inci kilometresi Süksün kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, cenazeye giden Ahmet Burak Erdoğmuş yönetimindeki 38 AC 889 plakalı otomobil ile aynı yönde ilerleyen ve nişandan dönen Mustafa Kavak idaresindeki minibüs çarpıştı.

Kazada 2 sürücü ile 5 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


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