Çene altındaki sarkma nasıl önlenir?

Sırtınız dik olacak şekilde durun ve başınızı yukarıya doğru kaldırın.

10 saniye boyunca öpücük verir şekilde dudaklarınızı öne doğru uzatın.

Bu işlemi 5-10 kez tekrarlayın.

Günde 3 kez yaptığınızda gerilme olduğunu hissedeceksiniz.

Yaşlılık belirtileriyle aynada karşılaşmak için kadınlar gençliğe meydan okuma adına tepeden tırnağa bakım uyguluyor. Ama gelin görün ki onca kozmetik ürün bazen istediğimiz sonucu veremiyor. Çene altı sarkması da onlardan biri...Sık sık kilo alıp vermekten ya da yeterli derecede bakım görmediği için çene altında sarkma yaşanabilir. Gıdı oluşumunun sebebini 'kasların yorulması ve elastikiyetinin azalması' olarak açıklayan uzmanlar, bunun için bir de egzersiz önerdi: