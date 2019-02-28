Dünyanın önde gelen mobil oyun yayıncı ve yapımcılarından Gameloft ve Lamborghini yine bir ortaklığa imza attı. Yeni Huracán EVO Spyder, gerçek ve sanal dünyayı birleştiren bu ortaklık ile 5 Mart 2019 tarihinde hem Cenevre Otomobil Fuarı’nda hem de Gameloft’un en çok indirilen ödüllü mobil yarış oyunu Asphalt 9: Legends içerisinde yer alacak. Gameloft ve Lamborghini, Asphalt 9: Legends çıktığından beri Lamborghini Terzo Millennio’nun oyuncular ile buluşturulması dahil birçok ilke imza attı.

Gameloft, Lamborghini Huracán EVO Spyder’ın Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmasının şerefine 5 Mart tarihinden itibaren Asphalt 9: Legends içerisinde iki hafta sürecek olan özel bir etkinlik ve yarışma başlatacak. Lamborghini Huracán EVO Spyder etkinliği kapsamında oyuncular özel hediyeler kazabilecek ve etkinliğe katılan beş şanslı oyuncu da yeni Lamborghini’nin 1/43 modeline sahip olacak.

Otomobil fuarı ziyaretçileri, yeni Lamborghini Huracán EVO Spyder’ın Asphalt 9: Legends içerisinde deneyimleyebilmeleri için Gameloft’un da bulunacağı Lamborghini standını ziyaret edebilecek. Önde gelen iki şirket sanal ve gerçeklik arasında geçiş yaparak, dünyanın her yerindeki otomobil tutkunları için en ilgi çekici deneyimi yaratacak teknolojinin sınırlarını zorluyor.



