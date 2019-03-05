Hayata Bağış Derneği'nin organ bağışında farkındalığı arttırmak için düzenlediği 'Organ Bağışı' temalı kısa film yarışmasının ödülleri sahiplerini buldu. Tören Hayata Bağış Derneği Başkanı Hüseyin Yıldırımoğlu ev sahipliğinde bir AVM'de düzenlendi.

'Organ Bağışı' temalı yarışmaya Türkiye’nin farklı illerinden 5'i özel 18'i Kamu olmak üzere 23 üniversiteden 34 yarışmacı katıldı. Jüri üyelerinin değerlendirilmesi sonucu 24 kısa film değerlendirmeye alındı. Jüride ise oyuncular Sarp Apak, Cengiz Bozkurt, Onur Buldu, Haki Biçici, Hakan Algül ve Göğüs Cerrahisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Adnan Sayar yer aldı.

Törene organ bağışı bekleyen, organ nakli olan, yakınının organlarını bağışlayanlar, üniversiteli gençler, Türkiye Motosiklet Platformu üyeleri, organ nakli cerrahları ve ünlü isimler katıldı.

"AMACIMIZ ORGAN BAĞIŞINI ARTIRMAK"

Yarışma hakkında bilgi veren Prof. Dr. Adnan Sayar, ''Etkinliği organ başını arttırmaya yönelik yaptık. Kısa film yarışmasını üniversiteler arasında düzenleyerek üniversiteli gençlerinin buna katılımını sağlamak istedik. Jüri üyelerinin tamamı herkesin yakından tanıdığı sanat dünyasından insanlar. Jüridekiler, filmleri hem sanatsal açıdan değerlendirmek hem de organ bağışıyla ilgili yapabileceği etkiyi ortaya koyabilmek açısından profesyonel insanlar. 23 film yarıştı, 3 tanesi seçildi, 1 tane Jüri Özel Ödülü ve 1 tane de mansiyon ödülü verildi'' dedi.

''TÜRKİYE'NİN ORGAN İHTİYACINI KARŞILAMAYA ÇOK UZAĞIZ"

Türkiye'deki organ bağışını değerlendiren Prof. Dr. Sayar, ''Organ bağışında bazı ülkelere göre iyi olmakla birlikte AB ülkelerine göre oldukça gerideyiz. Milyon başına 5 civarında bir bağış oranıyla ülkenin ihtiyacını karşılamakta çok uzağız. Bu oranları arttırmak, bekleyen binlerce hastanın umudu olacaktır. Bu konuda farkındalık organ bağışının medyada yer almasıyla artacaktır. Bu tür yarışma ve faaliyetlerin bu tür amaca hizmet edeceğini umuyoruz. Örneğin; börek için 20 binlerin üzerinde bekleyen hasta var. Karaciğer için binlerle ifade ediliyor. Akciğer için yılda 500'ün üzerinde nakil olması lazım, ama kadavradan yapılan sayısı çok az. Dolayısıyla yapılan bağışlar, ihtiyacı karşılamaktan çok uzak. Ne yazık ki, AB ülkelerinin aksine ülkemizde canlıdan nakil daha fazla yapılmaktadır. Bu tercih edilebilecek yol değildir, ancak başka çare olmadığı için bu yöntem yapılmaktadır. Herkes kendi yakını için organ bağışlama eğiliminde. Normalde olması geren vefattan sonra organ bağışlayabilmektir. Kadavradan donör sayısını arttırabilmek'' diye konuştu.

"ORGAN BAĞIŞININ ÖNEMİNİ VURGULAMAK İÇİN BURADAYIZ"

Projeye destek veren oyuncu Cengiz Bozkurt, "Dernek başkanı sayesinde projeye dahil olduk. Yönetmenimiz Hakan Algül, oyuncular olarak ben, Sarp Apak, Onur Haki ve diğer oyuncu arkadaşlarımız var. Bizi kısa filmlerin jürisine layık gördüler. Kısa filmleri izledik. Genç arkadaşlarımızın son derece üretici ve çok emek verdiği filmleri tek tek izledik, sonrada ilk 3’ü seçtik. Bunun dışında özel ödüller verdik. Burada amaç, organ bağışının ne kadar önemli olduğunu topluma duyurabilmekti. Aynı zamanda duyarlılık ve farkındalık oluşturmaktır'' ifadelerini kullandı.

"YAKINIMIZIN BAŞINA GELİNCE ÖNEMİNİ ANLIYORUZ"

Herkesin organlarını bağışlaması gerektiğine vurgu yapan oyuncu Onur Buldu, ''Başımıza gelmediği zaman çok anlamıyoruz ama başına gelmiş insanları gördükten sonra daha iyi anlıyoruz. Gaziantep'te bu durumla tanıştım. Murat ağabeyimiz vardı, böbrek nakline ihtiyacı vardı. Haber yaptırmaya çalışmıştık. Tanıdığınız birinin başına gelince bu durumun ne olduğunu anlıyorsunuz. Organ bağışının çok önemli olduğunu belirtmek isterim. Bizde kadavradan naklin çok az olduğunu öğrendim. Genelde akrabalar birbirine canlıyken organ veriyormuş. Kadavra naklini arttırmamız lazım. Buna destek veren bütün projelere de yardımcı olmamız lazım'' açıklamasında bulundu.

ÖDÜL KAZANAN İSİMLER

Birincilik ödülü Giresun Üniversitesi’nden 'Kalp Atışı' isimli film ile katılan Ali Tapan'a, ikincilik ödülü İstanbul Şehir Üniversitesi’nden 'Yedek Pil' isimli film ile katılan Taner Eser’e, üçüncülük ödülü Anadolu Üniversitesi’nden 'Filiz' isimli kısa film ile katılan Emre Bulgan’a verildi

Yarışma Jüri Özel Ödülü'nü Işık Üniversitesi’nden 'Eksik Parçam' isimli film ile Mehmet Şahinbay'a verilirken, Mansiyon Ödülü'nü ise Atatürk Üniversitesi’nden 'Umut' isimli film ile İsmail Hakkı Akkurt kazandı.

Dereceye giremeyen ancak övgüye değer bulunan katılımcılara ise; Hüseyin Yıldırımoğlu, Emel Yanık, Ali Demirel, Mümin Uzunalan ve Mert Kutluk tarafından Teşekkür Belgesi takdim edildi.

Yarışmada dereceye girenlerin birincisi 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL ve üçüncüsü bin TL ile ödüllendirildi.

Jüri Özel Ödülü ve Mansiyon Ödülü'nü kazananlara Prof. Dr. Adnan Sayar büyükannesi Halide Edip Adıvar'ın kitaplarından hediye etti.

DHA