Bilim & Teknoloji Cengizhan Sorhun: Sanallaşma ticarete zarar verebilir

Cengizhan Sorhun: Sanallaşma ticarete zarar verebilir

Bilim & Teknoloji

Cengizhan Sorhun: Sanallaşma ticarete zarar verebilir

Genç iş insanı Cengizhan Sorhun, Demet Akalın ve Alişan’ın birlikte sundukları televizyon programına konuk oldu.

06 Mayıs 2021, Perşembe 00:34 Son Güncelleme:
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Cengizhan Sorhun, canlı yayında genç girişimcilere tavsiyeler vererek, önemli uyarılarda bulundu.

Demet Akalın’ın, “Son dönemlerde yaşanan sanal saldırıları ve dolandırıcılıkları nasıl değerlendiriyorsun?” sorusu üzerine Sorhun; “Dönem dijitalleşmenin hızlandığı bir dönem. E-Ticarette özellikle son 3 yılda ciddi bir yükseliş mevcut. Fakat, sanallaşma ticarete zarar verebilir. Dijitalleşmenin hızla büyüdüğü bu zamanlarda, özellikle kripto para borsası başta olmak üzere, internet üzerinden yapacağımız bütün ticaretlerimizi ince eleyip sıkı dokumamız gerekiyor. Alışveriş yada ticaret yapacağımız platformların, uluslararası sertifikalarını ve belgelerini kesinlikle kontrol etmeliyiz.” İfadelerini kullandı.

Acunn.com


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