Rap müzik dünyasının genç isimlerinden Cenk Evcen, Ghost isminde albüm çıkardı. Yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ürünü olan albümde Lean, Storm ve Mercury adlı parçalar yer alıyor. Sosyal medya hesabı Instagram'da yaklaşık olarak 160 bin takipçisi bulunan Evcen'in albümü Ghost dijital marketlerde...