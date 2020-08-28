Cenk Evcen'in Ghost albümü dijital marketlerde yerini aldı
Daha önce yayınladığı şarkılarla dikkat çeken Cenk Evcen, Ghost adında albümünü sevenlerinin beğenisine sundu.
28 Ağustos 2020, Cuma 23:12 Son Güncelleme:
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Rap müzik dünyasının genç isimlerinden Cenk Evcen, Ghost isminde albüm çıkardı. Yaklaşık 1 yıllık çalışmanın ürünü olan albümde Lean, Storm ve Mercury adlı parçalar yer alıyor. Sosyal medya hesabı Instagram'da yaklaşık olarak 160 bin takipçisi bulunan Evcen'in albümü Ghost dijital marketlerde...
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