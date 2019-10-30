Cenk Küpeli’nin anne ve babasının bu evliliğe karşı olduğu iddia edilmişti.

Cenk Küpeli yaptığı açıklamada bu iddiaları yalanlamış, ‘bir kırgınlık var ama ilerleyen günlerde bu durum değişir’ demişti.

Uzun süredir sessiz olan Cenk Küpeli’nin ailesi suskunluğunu bozdu.

'Cenk’i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır'

Cenk Küpeli’nin babası ve annesi Oya-Avni Küpeli ilk kez konuştu:

Demet Şener gözümüzün nuru oğlumuz Cenk’i bizden koparmış ve ailesini hiçe saymıştır.

Yaptığı nispetler sadece İbrahim Kutluay’a değil bizleri de derinden yaralamaktadır. Bu konuya da özellikle dikkat çekilmesini rica ederiz.

'Kesinlikle nispet için evlendi'

Kanal D'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuşan Avni Küpeli sözlerine söyle devam etti:

"Kesinlikle nispet için evlendi. Evlendikleri günden bu yana hatta flört ettikleri günden bu yana tüm uğraşılarımıza rağmen oğlumuzla hiçbir şekilde bağlantı kuramıyor ve görüşemiyoruz. Resmen Kutluay Ailesi’ne verdiği pozlarla, açıklamalarla nispet yapıyor. Oğlumuzla görüşememek annesini ve bizi çok üzüyor."





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