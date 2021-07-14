Çalı türlerinden biri olan cennet çiçeği doğru bakılırsa tüm yıl yeşil kalabilir ve sürekli çiçek açabilir. Evinde cennet çiçeği bakanlar "cennet çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır?" merak ediyor. Cennet çiçeği bakımı, sulaması, özellikleri ve hikayesi haberimizde.

CENNET ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Cennet çiçeği kuruluğu pek sevmez. Özellikle kurak aylarda sulanması ve toprağının nemine önem verilmesi gerekmektedir. Cennet çiçeği bakımında zamanında budanması da önemlidir. Cennet çiçeği kolaylıkla sıcak bölgelerde yetiştirilerek çoğaltılabilmektedir.

Cennet çiçeği bitkisinin gelişme aşamasında fazla güneş almayan aydınlık yerlerde ekiminin yapılması bakımı için önemlidir. Cennet çiçeği çalı türünde bir çiçek olduğu için doğru şekilde özellikle çiçek açmadan budanması yapılmalıdır. Cennet çiçeği bitkisi için güneş ve nem dengesi iyi ayarlandıktan sonra gelişimi oldukça hızlı olmaktadır.

Cennet çiçeği güneşi tam olarak alan yerlerde daha fazla sulanma ihtiyacı hissetmektedir. Cennet çiçeği başka ağaçların gölgesinde ise daha az sulama ve nemlilik ihtiyacı istemektedir. Cennet çiçeğinin sulanması özellikle fide aşamasında çok önemlidir. Sıcak iklime uyumlu olmasının yanında kuraklıktan etkilenmektedir. Cennet çiçeği haftada iki kez sulanması gereken bir bitkidir. Çok kurak bölgelerde sulama sıklığı iki günde bir yapılmalıdır.

CENNET ÇİÇEĞİNİN ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Cennet çiçeğinin anavatanı Meksika olarak bilinmektedir. Kınagiller familyasına ait olan cennet çiçeği 15 cm ile 60 cm arasında boy sürebilen bir bitkidir.

Cennet çiçeği çalı formunda ve uzun süre çiçekli olması yanında az bakım isteyen bir bitkidir. Cennet çiçeği bitkisi soğuğa dayanıklı olmadığı gibi yüksek kuraklık oluşan yerlerde de yetişmemektedir. Cennet çiçeği özellikle duvar diplerinde bahçe aralarında ve bahçelerin düzenlenmesinde kullanılan bir çiçektir. Sürekli yeşil kalabilmesi sayesinde tercih edilmektedir.

Kıyı kesimlerde daha çok yer alan çiçeğin bakımı da uzun zaman aralığında olduğu için tatil yörelerinde süs amaçlı tercih edilmesi yaygın olmaktadır.



