Cep telefonlarına Kültür ve Turizm Bakanlığı için ek vergi getirildi

Fikir ve Sanat Eserlerinin Çoğaltılmasına Yarayan Teknik Cihazlar ile Boş Taşıyıcı Materyallerin İmalat veya İthalatında Yapılacak Kesinti Oranlarının Belirlenmesine İlişkin Karar, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

15 gün sonra yürürlüğe girecek olan karara göre hem ithal edilen, hem de Türkiye’de üretilen telefonlar da kesinti kapsamına alındı. Yayımlanan düzenlemeye göre cep telefonlarına yüzde 1 oranında ek vergi uygulanacak.

Cep telefonunda artık ithalat da "CIF bedeli", yerli üretimde ise "imalat bedeli" üzerinden yüzde 1 ödenecek. Yeni düzenleme, 19 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

Fikir ve sanat eserlerinin çoğaltılmasına yarayan her türlü boş CD, DVD ve USB bellek gibi taşıyıcı cihazlardan 2012 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı’na kesinti adı altında belirli oranlarda vergi alınıyordu. 2013 yılında bu düzenlemenin kapsamı genişletilmiş ve söz konusu cihazlardan yüzde 0.5 ile yüzde 3 arasında değişen oranlarda kesinti uygulanmasına devam edilmişti.

Bugün yayımlanan son karar ile kesinti uygulanan cihazların listesinde güncellemeye gidildi. Ve daha önce listelerde yer almayan cep telefonu da bu kesintinin kapsamına alındı.

Vergi Kültür ve Turizm Bakanlığı'na aktarılacak

Resmi Gazete’de cep telefonlarını ifade eden ve Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) numarası 8517.12.00.00.11 olan cihazlar için belirlenen kesinti oranı yüzde 1 oldu.

Kararda, bu oranda vergi uygulanacak olan eşyalar ise şu şekilde tanımlandı: Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dahil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda iletişime mahsus cihazlar dahil).

Buna göre cep telefonun üretimi yapanlar ile ithal edenler, imalat / ithalat bedeli üzerinden yüzde 1 orandaki tutarı Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hesabına yatırmakla sorumlu olacak.

Cep telefonlarının vergi yükü ne kadardı?

Cep telefonlarından alınan Özel Tüketim Vergisi’nin (ÖTV) geçen yıl artırılmasının ardından, vergi yükü de yüzde 62’dan, yüzde 82’ye yükselmişti.

1 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 1013 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile cep telefonlarında uygulanan ÖTV oranları yeniden belirlenmişti. Yeni düzenleme uyarınca; ÖTV matrahı 640 TL'yi aşmayan cep telefonları için yüzde 25, 640 TL ile 1500 TL arasında olanlar için yüzde 40, 1500 TL'yi aşanlar için ise yüzde 50 oranında ithalat anında veya yurt içi tesliminde ÖTV tahsil edilmesi kararlanmıştı.