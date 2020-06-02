Cep telefonu sigortası nedir? Cep telefonu sigortası neler kapsar?

Cep telefonları artık yüksek fiyatlara satılıyor. Akıllı cep telefonları fiziki ya da donanımla ilgili birçok soruna da açık. Bu noktada kullanıcı hatası dışında kalan çoğu problem garanti ile çözülürken, kullanıcı hatası ile oluşan sorunlar kullanıcıyı mağdur ediyor. Cep telefonu sigortası da burada devreye giriyor.

Cep telefonu sigortası neleri kapsar?

• Hırsızlık, çalınma

• Kaza sonucu hasar görme

• Ekran kırılması

• Yüksek voltaj

• Sıvı ile temas

• Doğal afetler (deprem hariç)

• Yıldırım isabet etmesi, duman, is gibi etkenler

Cep telefonu sigortası nasıl ve nerede yaptırılır?

• Cep telefonu kaskosu yaptırmak için belirli noktalara başvurmak gerekiyor. O noktalar şöyle:

• GSM operatör firmaları

• İnternet üzerinde bulunan cep telefonu kasko firmaları

• Telefonu satın aldığınız firma

• Size en yakın sigorta şirketi

• Teknolojik ürün satan firmalar



