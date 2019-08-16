Cepte 'Ruhum' diye kayıtlı

Popçu, yeni sevgilisi rap yıldızı Misha için ilk kez yorum yaptı:

''Stüdyoda çalışırken bir anda aramızda güzel bir elektrik oluştu. Müzikle uğraşırken birbirimizi tamamladığımızı hissettik. Aslında yalnız kalmak istediğim bir dönemdeydim. Ama aşk ansızın geldi.''

Hande Yener muhabirlerin ''Sevgilinizi cep telefonunuza 'Ruhum' diye kaydettiğiniz doğru mu?'' sorusuna da ''Sizden de bir şey kaçmıyor! İnsanın ruhunu bulması ne güzel'' diye cevap verdi.

Rap yıldızıyla aşk yaşayan Hande Yener'in yeni tarzı dikkat çekti.

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