Ceren Damar Şenel davasında, avukat Bıçak ifadeye çağrıldı

Çankaya Üniversitesi'nde Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019'da üniversite yerleşkesindeki odasında öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra bıçaklanarak öldürüldü. Hasan İsmail Hikmet, 'tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme' suçundan yargılandığı davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Duruşma sırasında yaptığı savunmalarla tepki çeken Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu soruşturma başlattı. Damar’ın ailesi de Vahit Bıçak hakkında Ankara Barosu’na şikayette bulundu. Ankara Barosu Barosu’nun dün yapılan yönetim kurulu toplantısında Vahit Bıçak hakkındaki soruşturma ele alındı.

Sözleri tepki çekmişti

Soruşturma kapsamında Bıçak’tan, daha önce savunma sınırlarını aştığı, Ankara Barosu hakkında sarf ettiği sözler nedeniyle savunmasının istendiği, Bıçak’ın da savunma göndermeyip, barodan ne ile suçlandığı yönünde ayrıntılı bir yazı talep ettiği açıklandı.

Ceren Damar Şenel olayı

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel, 2 Ocak 2019 tarihinde üniversite yerleşkesindeki odasında, sınavda kopya çekerken yakaladığı öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından tabancayla vurulduktan sonra 17 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan katil zanlısı Hasan İsmail Hikmet ile babası Ö.H, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Hasan İsmail Hikmet , çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hasan İsmail Hikmet'in babası Ö.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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