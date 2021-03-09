Magazin Ceren Hindistan üçüncü kez silikon taktırdı

Ceren Hindistan üçüncü kez silikon taktırdı

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Ceren Hindistan üçüncü kez silikon taktırdı

İlk silikonunu 18 yaşında taktıran Ceren Hindistan üçüncü kez silikon taktırdı.

09 Mart 2021, Salı 08:59 Son Güncelleme:
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Göğüslerine ilk silikonu 18 yaşında taktıran Ceren Hindistan (32) “Emzirme döneminden sonra yeniletmiştim. Sonra kanser yaptığını öğrenince çıkarttım. Bir sene silikonsuz gezdim. Büyük boşluk hissettim. Alışamadım. Üçüncü kez silikon taktırdım” diye konuştu.

Ceren Hindistan, 2014’te imam nikahı kıydığı, kızının babası Ümit Aslan’dan 2016’da olaylı bir şekilde ayrılmıştı. Uzun süredir ekrandan uzak olan Ceren Hindistan, kızı Arya Rima ve adını sır gibi saklayıp “Hayatımda gördüğüm en mükemmel erkek” dediği sevgilisi ile 4 Şubat’ta Maldivler’e gitmişti. Tatil uzadı. Dün başka bir adaya geçtiler.


https://www.instagram.com/p/CMJg8cNLXWP/


'SEVGİLİM ÇOCUK İSTİYOR'

Ceren Hindistan, “Sevgilim çocuk istiyor. Ben de bebek mıncıklamayı özledim ama şu an düşünmüyorum. Çünkü kızımı tek başıma büyüttüm ve büyük zorluk çektim. Belki ileride olabilir. Ancak iki dadı, aşçı, şoför tutmazsa doğurmam” dedi.

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