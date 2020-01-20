Ceren Kaplakarslan anne oldu

Şarkıcı Rafet El Roman’ın eski eşi oyuncu ve model Ceren Kaplakarslan, geçen ekim ayında nişanlısı Temel Kankıran tarafından hamileyken darp edilmiş, şikayetçi olmuştu. 6 aylık hamile olan Ceren Kaplakarslan ile annesi Nuray Deveci’yi silah kabzasıyla vurarak yaraladığı ve tehdit ettiği iddiasıyla tutuklanan yapımcı Temel Kankıran, yargılandığı davanın ilk celsesinde tahliye edilmişti.

Rafet El Roman'dan destek

Şarkıcı Rafet El Roman da Ceren Kaplakarslan'ın sevgilisinden şiddet görmesine çok üzülmüş, eski eşinin yanında olduğuna dair bir açıklama yapmıştı. Olaydan sonra tedavi olan Kaplakarslan, annesi Nuray Deveci'yle Amerika'ya gitmişti. Ceren Kaplakarslan’dan müjdeli haber geldi. Amerika'da bir kız bebek dünyaya getirdi. Adını Tuva koyan Kaplakarslan, ilk fotorğaflarını da sosyal medyadan yayınladı. Oyuncunun Temel Kankıran’a açtığı davalar ise hala sürüyor.

Ceren Kaplakarslan ünlü organizatör Atilla Kaplakarslan'ın kızı. New York Film Akademisi ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi mezunu. 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Ceren Kaplakarslan Rafet El Roman ile yaşadığı aşkla gündeme damgasını vurmuştu. İkilinin aşkı Rafet El Roman'ın, "¨Direniyorum" şarkısına Venedik'te çektiği klip ile başlamıştı. 2014'te evlenen çift, 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanmıştı.







