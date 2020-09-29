Ceren Kaplakarslan ile Temel Tankıran barıştı!

Kızı Tuva’yı ocak ayında kucağına alan Kaplakarslan, yeniden hamile. Babası Atilla Kaplakarslan’ın Instagram’da paylaştığı karede hamile olduğu görülen Ceren Kaplakarslan’ın 2 ay önce Temel Tankıran’la nikâh masasına oturduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Manken ve oyuncu Ceren Kaplakarslan (30) ile annesi Nuray Deveci Yeşiltepe, genç mankenin sevgilisi, iş insanı Temel Kankıran tarafından dövülmüştü. Sevgilisinin tekmeleyip tabancanın kabzasıyla yüzüne vurduğu 6 aylık hamile Kaplakarslan ve annesi, hastanede tedaviye alınmıştı.



