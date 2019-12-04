Ceren Özdemir cinayeti ile ilgili tüm detaylar

Olay, saat 19.30 sıralarında Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'nde meydana geldi.

Balerin Ceren Özdemir, antrenman sonrası geldiği evinin önünde kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan genç kız, kanlar içerisinde yığıldı. Saldırgan kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Özdemir, Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Özdemir, hastanede hayatını kaybetti.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Özdemir'in ölüm haberini alan yakınları hastane önünde sinir krizleri geçirdi.

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hakan Timur, saat 19:50 sıralarında Ceren Özdemir'in yaralı olarak hastanelerine geldiğini belirterek "Göğsünde ve karnında kesici ve delici alet yaralanması vardı. Acil serviste gerekli müdahaleyi yaptık. Ameliyathaneye alındı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kızımızı kurtaramadık. Üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.





Rektör açıklama yaptı

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Rektör Akdoğan, akşam saatlerinde Altınordu ilçesi Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evinin önünde uğradığı bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ordu Üniversitesi (ODÜ) Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20), ailesine başsağlığı diledi.

Hastane yetkililerinden bilgi alan Akdoğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, olayı öğrenince Tıp Fakültesi dekan yardımcısını arayarak gerekli müdahalelerin acil yapılması yönünde talimat verdiğini ve zaten tüm doktorların anında intikal ettiğini söyledi.





Kalbinden ve göğsünden bıçaklanmış

Rektör Akdoğan, şunları söyledi:

"Doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuz göğsünden ön taraftan, kalbin sağ yanından muhtemelen büyük bir bıçakla yaralanmış. Çünkü doktorumuzun anlattığına göre çocuğumuzun kalbini ikiye bölmüş bıçak. Vücudun ana damarını kesmiş ve karaciğere de saplanan büyük bir facia. Doktorlarımız ellerinden gelen çabayı ortaya koymuşlar. Zaten çocuğumuz gelene kadar kan kaybetmiş. Aldığım bilgiye göre okulundan çıkıyor, evine gelirken bir yere uğruyor. Oradan eve gelince zile basıyor ve yukarıdan ablası anahtarı atıyor. O ara biraz geç kalınca ablası aşağı indiğinde bakıyor ki evladımız kan içinde yatıyor. Burada tıbbi anlamda doktorlarımız tüm tıbbi müdahaleleri yapmalarına rağmen evladımızı ne yazık ki kaybettik."

"Devletimiz, yetkililerimiz bu katili, haini, caniyi inşallah en kısa sürede bulacak ve Türk adaletinin, Türk hukukunun önüne çıkaracaklar. Bundan hiç şüphem yok. Türk adaleti ona hak ettiği gerekli işlemi yapacaktır" diyen Akdoğan, şöyle devam etti:









"Bizim bir evladımız, kardeşimiz, bir çocuğumuz, üniversitemizin bir öğrencisi evladımızı kaybettik. Başımız sağ olsun. Allah bizleri böyle olaylarla karşılaştırmasın. Üniversitemiz öğrencilerinin her türlü can güvenliği, mal güvenliği, emniyetlerine kendi çocuklarım gibi hassas davranıyorum ama ne yazık ki işte böyle Ordu gibi iyi insanların yaşadığı bir ilde cani, bir tane hain, katil, vatan haini, insan haini ne yazık ki evladımızın canına kıydı. Başımız sağ olsun, Ordumuzun üniversitemizin, ailenin başı sağolsun."





Gözaltına alınan kurye serbest bırakıldı

Cinayetin ardından Ordu Emniyet Müdürlüğü saldırganı yakalamak için harekete geçerek özel ekip kurdu. Ceren'in bale antrenmanı yaptığı kurstan eve kadar olan 2.5 kilometrelik mesafeyi yürüyerek geldiği belirlendi. Polis, güzergahtaki ve olay yerindeki güvenlik kameraları ve MOBESE kayıtları ile Ceren'in cep telefonunu incelemeye aldı. Özel ekip, Ceren'in en son kimlerle görüştüğünü ve tehdit edilip edilmediğini inceledi.

Polis, iki kardeşin evine yemek siparişi getiren kurye M.D.'nin, bir süre önce Ceren'e arkadaşlık teklifi ettiğini, ret yanıtı alınca da genç kızı rahatsız etmeye başladığını öğrendi. Bunun üzerine, M.D. gözaltına alındı ancak cinayetle ilişkisi olmadığı tespit edilerek serbest bırakıldı.





Ceren'in annesi Güfer Özdemir

Ordu Devlet Hastanesi morgundan alınan Özdemir'in cenazesi ilk olarak Zaferi Milli Mahallesi'ndeki evine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından üniversitesinin Cumhuriyet Yerleşkesi'ne götürüldü. Üniversitede düzenlenen törende Baba Yılmaz, Anne Güfer ve abla Gizem Özdemir'n güçlükle ayakta durabildiği gözlendi. Bu sırada Anne Güfer Özdemir'in "Kızımın katillerini bulun" diyerek gözyaşı döktüğü görüldü. Cenazede ayakta güçlükle duran Gülfer Özdemir'in hemşire olduğu ve kanlar içindeki kızına ilk müdahaleyi de onun yaptığı öğrenildi.

Helallik alınan ve dualar edilen törenin sonunda, Ceren Özdemir’in tabutu sevenleri tarafından cenaze aracına kadar omuzlarda taşındı. Vali Yavuz ve Belediye Başkanı Güler de tabuta omuz verdi. Ceren, Ulubey ilçesinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Katili ablası görmüş

Ceren'i bıçaklayarak öldüren katil zanlısını, genç kızın ablası Gizem Özdemir'in pencereden gördüğü ortaya çıktı. Gizem Özdemir, pencereden baktığında bina önünde bekleyen 40 yaşlarında, siyah giyimli bir kişiyi gördü. Ceren pencereden atılan anahtarı alıp, içeri girdikten sonra Gizem Özdemir çığlıkları duydu ve koşarak aşağıya indiğinde kız kardeşini kanlar içinde buldu.

Cinayetin ardından polisin bilgisine başvurduğu abla Gizem Özdemir ifadesinde şunları söyledi:

"Kardeşim beni telefonla arayarak, bina giriş kapısının anahtarını istedi. Anahtarı atmak için pencereye çıktığımda binanın önünde 40 yaşlarında siyah giyimli bir şahsın olduğunu gördüm. Ceren gelince anahtarı attım. İçeri girene kadar pencerede bekledim. Sonra içeri girdim. Akabinde çığlıklar duydum, aşağı indiğimde, binanın giriş katında kardeşimi kanlar içinde buldum."





Annesinden çorba istemiş

Ceren'in babası, diğer kızı Gizem'e sarılarak gözyaşı döktü.

Ceren Özdemir’in, bıçaklanmadan hemen önce annesini aradığı ve çorba yapmasını istediği öğrenildi.

Akrabası Güler Şanlı, “Çocuk kurs sonrası annesini aramış ve çorba yapmasını istemiş, sonrasında kapıya kadar geliyor ve burada bıçaklanıyor. Onu o halde kız kardeşi buluyor. Annesi evden anahtarı atmış, Ceren yukarı çıkmayınca kız kardeşi merak edip bakmaya iniyor. Sonrasında kardeşi ile karşılaşıyor. En son konuşmasında çorba istediğini söylemiş.Arkadaşları oturmaya çağırmış ama aç olduğu için gitmemiş” dedi.

Katil zanlısı yakalandı

Ceren'in öldürülmeden önceki son anlarında evine doğru yürüdüğü görüldü. Katil zanlısı Özgür A., polis operasyonu ile yakalandı. Saklandığı evde gözaltına alınırken kendisini yakalamaya çalışan bir polisi de bıçakla yaraladı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Özgür A., geniş güvenlik önlemleri altında sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüphelinin saldırısı sonucu ağır yaralanan polis memuru ise tedavi altına alındı.

Vali Yavuz: 12 ayrı suçtan sabıkası var

Ordu Valisi Seddar Yavuz, Ceren Özdemir’in katil zanlısının yakalanmasıyla ilgili açıklamal yaptı. Ordu Emniyetini başarılı çalışmasından dolayı tebrik eden Vali Yavuz, zanlının 12 ayrı suçtan sabıkası bulunduğunu belirtti. Olay yeri ve çevredeki tüm kamera kayıtlarının titizlikle incelendiğini, teknik ve analizlerin ardından suçlunun hem kimliğinin saptandığını, hem de yakalanmasının sağlandığını ifade eden Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Ceren evladımızı bir katil maalesef aramızdan aldı. Üzüntümüzü tarif edecek cümle bulmak mümkün değil. Özellikle gencecik bir evladımızı, üniversite öğrencimizi kaybetmenin derin üzüntü ve acısı içindeyiz. Ceren kardeşime, evladımıza Allah’tan rahmet diliyorum, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Olayın meydana geldiği 19.40'tan itibaren emniyet birimlerimiz, benim bizatihi koordinemde yoğun bir mesai harcadı. Başta istihbarat birimlerimiz ve diğer birimlerimiz olmak üzere yoğun bir çalışma yapmış, tüm kamera, teknik ve analiz çalışmaları detaylıca gerçekleştirilmiş ve zanlının eşgaline ulaşılmış ve çalışmalar neticesinde de 15.45 sularında, otogar civarında üzerinde suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Bu esnada polislerimize direnmiş ve hafif şekilde iki polis memurumuz da yaralanmıştır. Ama polislerimiz çok şükür, sağlık durumları iyi. Herhangi bir hayati tehlikesi bulunmamaktadır'' dedi.

Suçunu itiraf etti

Zanlının suçunu itiraf ettiğini de anlatan Vali Yavuz, "Mülakatta katil zanlısı suçunu itiraf etmiştir. Ve olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiştir, beyan etmiştir. Bu kişi 01.12.2019 tarihinde cezaevinden firar etmek suretiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Aranan bir şahıs. Daha önce de çok sayıda suç kaydı mevcut. Olay çok yönlü şekilde incelenmekte, araştırılmakta, takip edilmekte. Olay tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması için başta Emniyet Müdürümüz, güvenlik birimlerimiz, adli makamlarla işbirliği yaparak neticelendirecek. Özellikle Ordulu kardeşlerimizin bu konu üzerindeki hassasiyeti takdirle karşılaşacak düzeyde. Bizlere de yardımcı olmuşlardır. Ordulu kardeşlerimizin göstermiş olduğu güvene ve emniyet güçlerimize göstermiş oldukları yardım ve duyarlılık için teşekkürü bir borç olarak ifade ediyorum. Güvenlik birimlerimizin hızlı ve etkin çalışması neticesinde faailin ele geçmesi de elbette acımızı hafifletmiştir. Bunu açıkça söylemek istiyorum değerli kardeşlerim. Ümit ederim böylesi acılar bir daha yaşamayalım, şiddetin her türlüsünü kime karşı yapılırsa yapılsın, kimden gelirse gelsin karşısında duralım. Bütün dileğimiz, temennimiz budur'' diye konuştu.

Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in katil zanlısı Özgür A.'nın (35) 14 yıl önce Ordu'da bir çocuğu öldürdüğü ve cezaevine konulduktan sonra 2017'de çıkan yasa ile gönderildiği açık cezaevinden firar ettiği ortaya çıktı. 1 yıl sonra hırsızlık yaparken yakalanan ve tekrar konulduğu açık cezaevinden 1 Aralık'ta yine firar eden Özgür A.'nın 3 gün sonra Ceren'i öldürdüğü ortaya çıktı.





Ceren’in katili: Pişman değilim

Özgür Arduç’un tam ifadesine DHA ulaştı. Polis sorgusunda cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Arduç, "Yaptıklarımdan pişman değilim" dedi.

"Birçok bayanı öldürmek için takip ettim. Ancak çevrede başka insanların olması nedeniyle olayı gerçekleştiremedim. Bu amaçla bir dükkanın önünden geçerken bıçağı çaldım. Olay günü Süleyman Felek Caddesi üzerinde kızı gördüm, takip ettim. Evinin önüne geldiğimizde montumun cebindeki bıçağı çıkartarak, koluma soktum. Amacım, kızı öldürüp, çantasını almaktı. Bu sırada kız kapı ziline bastı. Üst kat camından bir bayanın baktığını gördüm. Kapı açılınca kız içeri girdi. Ben de arkasından 'Bakar mısınız, burada Metin diye biri oturuyor mu?' dedim. Bana dönmesiyle birlikte bıçağı rastgele iki defa sapladım. Koşarak oradan uzaklaştım."

Geceyi cezaevinden firar ettikten sonra sürekli kaldığı inşaatta geçirdiğini bildiren Arduç, şöyle konuştu:

"Burada yattım. Ertesi gün otogar civarına geldiğimde polisler beni yakaladı. Bu arada vatandaşlar bana saldırdı. Polisler beni kurtardı ve araca bindirdi. Polislerden birinin yanında arka koltukta oturdum. Bu sırada polisin boğazına sokmak için bıçağı cebimden çıkardım. Polis bu sırada bana döndü. Tam bu anda bıçağı göğsüne sapladım. Bıçakla ikinci kez hamle yapacağım sırada polis engel oldu. Aracı kullanan polis durdu ve bana müdahale etti. Bu sırada onu da parmağından yaraladım. Yaptıklarımdan pişman değilim."





Komşusu anlattı: Neşeli, mütevazı bir genç kızdı

Yaşananlara tanıklık eden ailenin komşusu emekli öğretmen Kıymet Akınoğlu, "Evlerimiz çok yakın. Balkondaydım. Bir köpeğin çıkarttığı gibi hırlama sesi geldi. Herhalde bir çocuğa hayvan saldırdı dedim. Ardından Ceren'in seslerini duydum. Sonra çığlıklar geldi. Çok korkunçtu. Demir olan dış kapı kapalıydı ancak içeride ışık yanıyordu. Üst kattan birileri indi girişe. Oğlum da yakındı, o da gördü. Ceren'in annesi hemşire olduğu için ilk müdahaleyi o yapmış. Ceren neşeli, mütevazı, çok güzel bir genç kızdı. Ölümüne çok üzüldük" dedi.

Ceren, 6 Aralık olan doğum gününü kutlamaya hazırlanıyordu.





Çirkin sosyal medya paylaşımları hakkında soruşturma









Ceren Özdemir ile ilgili sosyal medyada yapılan çirkin paylaşımlar üzerine savcılık harekete geçti. Ordu Cumhuriyet Savcılığı, genç kızın kıyafetleri ve sosyal medya paylaşımlarını hedef alarak, mesajlar paylaşanlara yönelik soruşturma başlattı.Ordu Büyükşehir Belediyesi de soruşturma kapsamında taraf olacağını açıkladı. Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Hepimizi yasa boğan Ceren Özdemir'in canice öldürülme eylemini ve şiddeti meşrulaştıran, suçu ve suçluyu öven, suça teşvik eden sosyal medya paylaşımları hakkında hukuki süreç başlatacak ve ilgililerin gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız" açıklaması yaptı.

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığı da açıklama yaptı. İşte o açıklama:

"Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Bölümü 3. Sınıf Öğrencisi Ceren ÖZDEMİR’in, 03/12/2019 günü saat:19.35 sıralarında Merkez Altınordu ilçesinde bulunan evinin bulunduğu binanın girişinde öldürülmesi olayı ile ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca yürütülen soruşturmada; olayın faili olduğu tespit edilen 1984 doğumlu Ö. A. isimli şahıs 04/12/2019 günü saat:16.00 sıralarında Ordu İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Altınordu ilçesinde olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanmıştır. Şüpheli kollukta müdafi huzuru ile alınan ifadesinde suçunu ikrar etmiştir.

Şüpheli Ö. A.’ya, 2005 yılında işlemiş olduğu “Kasten Öldürmeye Teşebbüs” suçu ve işlediği diğer suçlar nedeniyle toplam 23 yıl 79 ay 148 gün hapis cezası verilmiştir. 15/08/2005’ten itibaren bu cezası çeşitli ceza infaz kurumlarında aralıksız olarak infaz edilen hükümlü, “Açık Ceza İnfaz Kurumlarına Ayrılma Yönetmeliği” hükümleri uyarınca 28 Ekim 2019 tarihinde Ordu Açık Ceza İnfaz Kurumu’na alınmıştır. 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 14. maddesinde nitelikleri belirtilen açık ceza infaz kurumları, firara karşı engelleri ve dış güvenlik görevlisi bulunmayan kurumlardır. Hükümlünün 01/12/2019 günü saat:00.15 sularında kurumdan firar ettiği tespit edilmiş olup;Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca aynı gün hükümlü hakkında yakalama emri çıkarılmıştır.

Cumhuriyet Başsavcılığımız’ca Ceren ÖZDEMİR’in öldürülmesi olayı ile ilgili soruşturmaya çok yönlü olarak titizlikle devam edilmekte olup; gelişmelerle ilgili ayrıca bilgi verilecektir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."