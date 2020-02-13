Ordu’da üniversiteli Ceren Özdemir’i takip edip evinin önünde bıçaklayarak öldürdüğü için ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Özgür Arduç hakkındaki gerekçeli karar açıklandı. Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Arduç’un 3 Aralık 2019’da insan öldürme düşüncesiyle eter ve zıpkın almak isteyip alamadığı, bir hırdavat dükkânından bıçak çaldığı ifade edildi.





Kişiliği indirimi engelledi

Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nin 24 Aralık 2019’daki raporuna göre Arduç’un akıl sağlığının tam olduğu vurgulandı. Arduç’un önüne kim çıkarsa öldürmeye karar verdiği vurgulanarak, “Sanığın hiç tanımadığı, arasında müsbet ya da menfi hiçbir ilişki bulunmayan maktulü sırf insan öldürmüş olmak için öldürme düşüncesiyle takip ederek, eylemini gerçekleştirdiği” dile getirildi. Canavarca hisle öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Arduç’un cezasında, sabıkalı geçmişi ve uslanmaz kişiliği nedeniyle indirime gidilmedi.





Baştan sona ihmal

Özdemir ailesinin avukatı Haluk Murat Poyraz ise kamu görevlileri hakkında suç duyurusunda bulundu. Arduç’un geçmişte bir cezaevinden firar ettiği, bir kez de firara teşebbüs ettiği bilindiği halde ve yönetmeliklere aykırı şekilde 28 Ekim 2019’da iyi halinden ötürü açık cezaevine nakledildiği vurgulandı. Arduç’un 30 Kasım 2019’da kaçtığı Ordu Efirli Cezaevi’nin tellerle çevrelendiği ve kameralarla izlendiğine dikkat çekilerek, denetim yükümlülüğünün yerine getirilmediği savunuldu. Arduç’un firarından 16 saat sonra yakalama kararı çıkarıldığı, görüntüleri yayınlanana kadar ele geçirilemediği, ancak cinayet sonrası bulunabildiği ifade edildi.



