Ceren öldüyse bıçak görevini yapmıştır

Ordu´da balerin Ceren Özdemir´i bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç hakkında hazırlanan 13 sayfalık iddianamenin detayları ortaya çıktı. Polise verdiği ifadelere ek olarak savcılıkta da ifadesi alınan Arduç´un, "Emniyet’te verdiğim ifadeler doğrudur. Ben Ceren Özdemir´in ölüp ölmediğini merak ediyorum. Hastanede yattığı söyleniyor, böyle bir durumda nasıl ölebilir. Ölmüş ise bıçak görevini yapmıştır.

Ben Ceren Özdemir´i olay gecesi rastlantı sonucu gördüm. Kendisine baktığımda belki güzel olmasından ve benim ona sahip olabilecek maddi durumum, sosyal konumum olmamasından kaynaklı, belki güzel giyinmesinden benden daha güzel şartlarda yaşamasından kaynaklı, belki de göz göze geldiğimizde bana bakışından huylanarak kendisini öldürmeye karar verdim. Kendisini takip ettiğim sırada çantasını da öldürdükten sonra alabileceğimi düşündüm" dedi.

’Öldürüyorum, mutlu oluyorum’

Ceren Özdemir’i öldürmeden önce takip edip öldüremediği başka bir kadını öldürmeyi düşünürken yakalandığını da anlatan Özgür Arduç, "Yakalanmasaydım onu da öldürecektim. Ceren Özdemir’in ölmesi nedeniyle pişman değilim, üzülemiyorum, elimde olmadan öldürüyorum ve mutlu oluyorum. Ben İstanbul’dayken sevdiğim kedilerin başını taşla eziyordum, hatta bir tanesinin kalbini çıkarmıştım" ifadelerini kullandı.

"Önce silah ve eter almıştım"

Katil zanlısının, firarın birinci gününde cezaevinde yatan bir arkadaşının eşinden silah almak için Ulubey ilçesine gittiği, ancak kadının tepki göstermesi üzerine şehir merkezine geldiği, Ceren’i öldürdüğü 3 Aralık günü ise saat 16.00 sıralarında bir veteriner kliniğine gidip, ’hayvanlarını bayıltacağı’ yalanıyla eter almaya çalıştığı da ortaya çıktı.

Kedileri öldürmüş

Katil zanlısı ifadesinde, İstanbul’da yaşadığı tarihlerde sevdiği kedileri bıçaklayarak öldürdüğünü hatta bir kedinin kalbini çıkardığını da söyledi.

DNA incelemesi şişe kapağından yapıldı

Cinayetin ardından çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polisin, katil zanlısı Özgür Arduç’un henüz kimlik bilgileri belirlenmeden, bir şişe kapağını yere attığını belirlediği, güvenlik kamera görüntülerinden kapağı bularak DNA profil testi yaptığı da ortaya çıktı.

Savcılık firar bildirimi yapmış

Katil zanlısı Özgür Arduç’un, Ordu Açık Cezaevi’nden 1 Aralık’ta gece 00.15’te yapılan sayımda kaldığı odada bulunmadığının anlaşılması üzerine aynı gün gerekli firar bildirimlerinin yapıldığı, savcılık tarafından hakkında yakalama kararı çıkarıldığı da iddianamede yer aldı.

’İyi hal uygulanmasın’ talebi

Ordu Barosu Başkanı Avukat Haluk Murat Poyraz, yaptığı açıklamada katil zanlısı hakkında, savcılığın kamuoyunda ‘iyi hal’ olarak bilinen indirimin uygulanmaması talebinde bulunduğunu ifade ederek, "İki tane ayrı dava var. Birinci dava, Ceren Özdemir’e karşı işlenen cinayet suçu nedeniyle Türk Ceza Kanunu’nun 82/B Maddesi’nde belirtilen ‘Canavarsa hisle öldürme’ eylemine uyan ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılması için kamu davası açıldı. Savcılık makamı iddianamesinde, kamuoyunda ‘iyi hal’ olarak bilinen indirimin uygulanmamasını da ayrıca talep etti" dedi.

Polis memurlarını kasten öldürmekten ağırlaştırılmış müebbet "İkinci dava da yakalama işlemi sırasında polis memurlarına karşı gerçekleştirilen eylem nedeniyle ‘adam öldürmeye teşebbüs’ (iki kez) suçundan dolayı iki ayrı suçtan cezalandırılması için kamu davası açıldı" diyen Baro Başkanı Poyraz, "Bu davada da ağırlaştırılmış müebbet talep ediliyor. Ama suç teşebbüs aşamasında olduğu için 13-20 yıla kadar hapis uygulanması bekleniyor. Savcılık makamı iddianamesinde yine kamuoyunda ‘iyi hal’ olarak bilinen indirim maddesinin uygulanmamasını talep ediyor" ifadelerine yer verdi.

İki ayrı iddianame hazırlandı

Ordu Cumhuriyet Başsavcılığınca üniversite öğrencisi Ceren Özdemir’in katil zanlısı Özgür Arduç hakkında iki ayrı iddianame hazırlandı. Ordu Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akif Aktaş, yaptığı yazılı açıklamada, Ceren Özdemir’i 3 Aralık’ta saat 19.35 sıralarında, Altınordu ilçesindeki evinin bulunduğu binanın girişinde bıçaklayarak öldüren ve yakalandığı sırada 2 polis memurunu da bıçakla yaralayan Özgür Arduç hakkında Başsavcılıkça yürütülen soruşturmanın bugün itibarıyla tamamlandığını bildirdi.

İki ayrı iddianame ile kamu davaları açıldı

Aktaş, şunları kaydetti: "Yürütülen soruşturma sonucunda, şüpheli Özgür Arduç hakkında, Ceren Özdemir’i öldürmesi sebebiyle ’canavarca hisle kasten öldürme’ suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-b maddesi uyarınca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılması ve polis memurlarını bıçakla yaralaması sebebiyle de ’kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan Türk Ceza Kanunu’nun 82/1-g ve 35/2 maddeleri uyarınca iki kez cezalandırılması istemiyle Ordu 1. Ağır Ceza Mahkemesine iki ayrı iddianame ile kamu davaları açılmıştır." Aktaş, Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianamelerde, şüpheli hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 62. maddesi uyarınca ceza indirimi yapılmaması talebinde bulunulduğunu da vurguladı.

Ajanslar





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