Ceren Özdemir'i bıçaklayarak öldüren ve ifadesi kan donduran katil zanlısının 14 yıl önce 13 yaşındayken bıçakladığı Dinçer A.'ya DHA ulaştı. Sokakta yürürken arkasından gelen Özgür Arduç'un karın bölgesinden defalarca bıçakladığı Dinçer, 10 gün komada kaldı. Dalağı alınan Dinçer A., Ceren'in, kendine saldıran kişi tarafından öldürüldüğünü duyduğu andan itibaren gözyaşı döktüğünü söyledi. Dinçer, aradan geçen süreye rağmen Arduç'un kendisine neden saldırdığını bilmediğini belirterek, "Neden yaptığını ben de hala merak ediyorum" dedi.

Dinçer'in babası Ahmet A. ise oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek, "Robot resmini görür görmez yanıma gelip 'Baba bu beni bıçaklayan değil mi' dedi. O anda peşine düşebilirdi. Çocuk onu unutur mu? O kızın ne günahı vardı? Üzüntüden ailenin karşısına gidemiyorum" diye konuştu.





13 yaşındayken 10 gün komada kaldı

Dinçer A., Ceren Özdemir'i öldüren katil zanlısı Özgür Arduç'un ilk kurbanıydı. Dinçer o sıralarda 13 yaşındaydı. Arduç, küçük çocuğu, defalarca karnından bıçakladı. Art arda aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Dinçer A. hastaneye kaldırıldı. İç organları hasar gören Dinçer, bir dizi ameliyata alındı. Dalağı alındı, 10 gün boyunca komada kaldı.





Eğitim hayatına devam edemedi

Doktorların umutsuz konuştuğu çocuk, mucizevi şekilde hayatta kalsa da, yaşadığı travmayı atlatamadı. Doğuştan astım hastası olan Dinçer A., lise birinci sınıftayken okulu bırakıp, babası Ahmet A.'nın restoranında çalışmaya başladı.

Saldırının ardından tutuklanarak, cezaevine konulan zanlı Özgür Arduç ise 'kasten öldürmeye tam derecede teşebbüs' suçundan 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ceren'i öldüren katili gördüğü andan itibaren ağlıyor

Şu an 27 yaşında ve bekar olan Dinçer, Ceren'in kendi saldırganı tarafından öldürüldüğünü babasıyla çalıştığı restoranda öğrendi. Dinçer'in babası Ahmet A. ise oğlunun psikolojisinin çok bozulduğunu belirterek, DHA muhabirine şunları söyledi:

"Çocuğumu zor durdurdum. Oğlum gördüğünde 'Baba bu beni bıçaklayan adam değil mi?' diye sordu. Çocuğum onun yüzünden kendini korumak için hiç boş gezmiyor. Bıçak atmaktan bıktım. Allah korusun karşı karşıya kalsaydık ne olurdu bilemem ki. Ya o onu öldürürdü ya çocuğum onu öldürürdü. Robot resmini görür görmez yanıma gelip 'Baba bu beni bıçaklayan değil mi' dedi. O anda peşine düşebilirdi. Çocuk onu unutur mu? Sahilde balık tutarken eve götürüyor, evin kapısından içeri girmesini söyleyip bıçaklıyor. Çocuğum onu tanımıyordu. Madde bağımlılarını ıslah etsinler. O kızın ne günahı vardı? 2 gündür uyuyamıyorum. Üzüntüden ailenin karşısına gidemiyorum. Üniversitede okuyan çocuğumun da da psikolojisi bozuldu. Korkudan kapıya çıkamıyor. Madde bağımlılarının sokaklardan toplamasını istiyorum."





'Televizyonda görünce aynı duyguyu hissettim'

Dinçer'in annesi Kadriye A. de "Üniversitede okuyan çocuğum bile arayıp, bu kişinin peşinden gelebileceğini düşündüğünü ve korktuğunu söyledi. Televizyonda görünce aynı duyguyu hissettim. Bunların sokakta gezmesini istemiyoruz. Oğlum ölebilirdi. Bize o zaman 'Oğlunuz ölebilir, hazırlığınızı yapın' demişlerdi. Oğlumun öldüğünü düşünerek eve geldim, oğlum beni yanına isteyince gelip beni aldılar. Allah tarafından bir can geldi. Şu an çocuğumun psikolojisi bozuldu. Aynı şeyleri tekrar yaşadı" diye konuştu.

Bu sırada ailesinin yanına gelen Dinçer A. ise DHA muhaberinin sorularına, "Çok kötüyüm" karşılığını verdi, uzaklaştı.

Nurcan DEMİRTAŞ- Yaprak KOÇER-Hüseyin KALAY/ ORDU, (DHA)

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