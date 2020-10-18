Et yemeklerinin vazgeçilmezi: Çerkez pilavı tarifi
Pirinç, bulgur ve şehriyeyle birlikte yapılan Çerkez pilavı tarifi et yemeklerinin yanına yakışan bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Çerkez pilavı tarifi arıyor ya da Çerkez pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çerkez pilavı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
18 Ekim 2020, Pazar 16:30 Son Güncelleme:
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Hem leziz hem de pratik bir tarif olan Çerkez pilavı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Çerkez pilavı tarifi arıyor ya da Çerkez pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çerkez pilavı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.
Çerkez pilavı tarifi
Çerkez pilavı malzemeleri
- 1 su bardağı pirinç
- 1 su bardağı bulgur
- Yarım su bardağı şehriye
- 3 adet havuç
- Sıvı yağ
- Tereyağı
- Tuz
- Karabiber
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 3-4 damla limon suyu
Çerkez pilavı yapılışı
Pirinçleri ılık suya koyup kenara alın. Havuçları rendeleyin. Tencereye sıvı yağı akıp şehriyelerin yarısını hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Ardından havuçları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. Bu esnada pirinçleri bol suyla yıkayın. Havuçlara 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ile birlikte diğer malzemeleri ekleyip 5 dakika kadar karıştırın. Pilava üzerini geçecek kadar su ya da tavuk suyu ekleyip kapağı kapalı halde kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu çeken pilavı 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin.