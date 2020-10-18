Et yemeklerinin vazgeçilmezi: Çerkez pilavı tarifi

Hem leziz hem de pratik bir tarif olan Çerkez pilavı tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için Çerkez pilavı tarifi arıyor ya da Çerkez pilavı nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Çerkez pilavı yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

Çerkez pilavı tarifi

Çerkez pilavı malzemeleri

1 su bardağı pirinç

1 su bardağı bulgur

Yarım su bardağı şehriye

3 adet havuç

Sıvı yağ

Tereyağı

Tuz

Karabiber

1 çay kaşığı toz şeker

3-4 damla limon suyu

Çerkez pilavı yapılışı

Pirinçleri ılık suya koyup kenara alın. Havuçları rendeleyin. Tencereye sıvı yağı akıp şehriyelerin yarısını hafifçe pembeleşene kadar kavurun. Ardından havuçları ekleyip suyunu salıp çekene kadar pişmeye bırakın. Bu esnada pirinçleri bol suyla yıkayın. Havuçlara 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ile birlikte diğer malzemeleri ekleyip 5 dakika kadar karıştırın. Pilava üzerini geçecek kadar su ya da tavuk suyu ekleyip kapağı kapalı halde kısık ateşte pişmeye bırakın. Suyunu çeken pilavı 10 dakika kadar dinlendirdikten sonra servis edin.



