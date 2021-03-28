Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban hakkında Çerkezköy Edirneliler Derneği'nde işlem yaparken vatandaşla girdiği diyalog nedeniyle soruşturma başlatıldı. Abban, denetimler sırasında masada oturan birine “Sigara içmiyoruz” dedikten sonra bacak bacak üstüne atmaya çalışması üzerine “İndir şu arka ayağını” demiş ve ekiplere derneğin kapatılması talimatını vermişti. Görüntüler sosyal medyada da çok tepki çekti.





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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı olarak kamu düzeninin tesisi amacıyla yürüttüğümüz birçok önemli görevin yanı sıra salgın hastalıkla mücadele sürecinde salgın yayılımını önlemek için başta denetim faaliyetleri olmak üzere sahada etkin bir şekilde görev icra edilmektedir. Korovirüs salgınına dair denetim faaliyetleri vali ve kaymakamların koordinesinde ve bizzat iştiraki ile başarı ile sürdürülmekle birlikte zaman zaman sürecin getirdiği olumsuz davranışlara da üzülerek şahit olunmaktadır. Bu kapsamda, Covid- 19 salgınına karşı alınan tedbirlere aykırı davrandığı açıkça belli olan bir iş yerine görevinin gereği olarak müdahale ederken tasvip etmediğimiz bir diyaloğa giren kaymakamımız hakkında ilgili birimlerce gerekli soruşturma başlatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

KAYMAKAM ABBAN İLE VATANDAŞIN DİYALOGLARI

Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, geçen Perşembe günü katıldığı koronavirüs denetimi sırasında Edirneliler Derneği'nde kül tablaları gördü. Masada oturan iki kişinin yanına giden Kaymakam Abban, "Sizi dışarıdan gördüm. Kapalı ortamda sigara içiyorsunuz. İşlem yapın, kapatın. Bu arkadaşlar üye mi? Sizler üye misiniz arkadaşlar? Üye olmayan arkadaşlara da işlem yapın” ifadeleri dikkat çekti.



