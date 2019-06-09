Dünya genelinde büyük ilgi gören 5 bölümlük Chernobyl dizisinin etkisiyle 26 Nisan 1986'da nükleer felaketin yaşandığı Çernobil'e yoğun bir turist akını başladı. Ukraynalı yetkililer dizinin mayıs ayında vizyona girmesinden bu yana Çernobil'e giden turistlerin sayısında geçen yıla oranla yüzde 40'lık bir artışın olduğunu duyurdu. İngiliz Reuters haber ajansına göre Ukrayna'nın başkenti Kiev'den günübirlik düzenlenen Çernobil turları zirve yaptı.

SADECE GÜNÜBİRLİK

Sabah'ta yer alan habere göre; turların günübirlik olmasının en önemli nedeninin uzun süre bölgede kalanların radyasyona maruz kalma ihtimallerinin hala yüksek olması olarak gösteriliyor. Ancak radyasyon riskine rağmen yetkililer bölgeye kontrollü bir şekilde gitmenin güvenli olduğunu söylüyor. Çernobil Nükleer Santrali'ndeki patlamadan bu yana bölgede 4 bin kilometrekarelik bir bölge tamamen terk edilmiş durumda. Ancak 2010'dan bu yana bazı yerler ziyarete açıldı. Turistlerin en çok patlamanın yaşandığı 4 nolu reaktörü görmek istediği kaydedildi. Yetkililere göre bölgeyi ziyaret etmek için sadece iki şartı yerine getirmek gerekiyor. Birinci şart olarak kadın -erkek herkesten ayak uçlarına kadar kapalı bir kıyafet giymeleri isteniyor. İkinci şart olarak ise 18 yaşı geçmek gerekiyor. Çernobil'i ziyaret eden turistler ayrıca otellerine gitmeden önce radyasyon taramasından geçiyor. Bir grup ise binlerce kişinin yaşamını yitirdiği en az 200 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bir felaketin bu şekilde eğlence haline dönüştürülmesine tepki gösteriyor.

PUTİN'DEN 'RUS VERSİYONUNU ÇEKELİM' TALİMATI

ABD merkezli HBO kanalında yayınlanan Chernobyl dizisi Rusya'da rahatsızlık yarattı. Rusya medyasında sert şekilde eleştirilen dizinin gerçekleri yansıtmadığı hatta ABD'nin Rusya'yı karalamaya karşı kullandığı bir propaganda olduğu yorumları yapılıyor. Rus medyası Putin'in Çernobil'i Rus bakış açısıyla anlatan bir dizi çekme talimatı verdiğini iddia etti. Buna göre Rus yapımı dizide Çernobil felaketinde ABD'nin parmağı olduğu tezi ön plana çıkarılacak. Felaketin yaşandığı gün tesiste bir CIA ajanının olduğu senaryosu işlenecek. (Milliyet)