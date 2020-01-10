CES 2020'de tanıtılan dikkat çeken tuhaf cihazlar

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, 7 Ocak tarihinde başladı ve 10 Ocak tarihinde sona erdi.. Fuar başladığından bu yana üst düzey teknolojilere sahip gelişmiş araçları, akıllı telefonları ve inovatif çözümleri sizlere aktarmaya çalıştık. Ancak fuar bunlarla sınırlı değil. CES 2020, tuhaf robotlar ve gereksiz yere internete bağlı daha fazla şeye ev sahipliği yaptı. Biz de bu videoda sizlere bunları aktaracağız.

10 Ocak 2020, Cuma 18:24 Son Güncelleme:
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CES 2020'de tanıtılan dikkat çeken tuhaf cihazlar

Onur Binay/posta.com.tr

CES 2020 bu yıl da oldukça ilginç ürünlere ev sahipliği yaptı. Siz bunlardan en çok hangisini beğendiniz?

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