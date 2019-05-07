'Cesaret dersi vereceğim' dedi! Canını hiçe saydı

Antalya'nın Manavgat ilçesindeki önemli turizm destinasyonlarından Köprülü Kanyon'daki M.S. 2. yüzyılda kesme taştan inşa edilen 35 metrelik tarihi köprüye çıkan bir adam, bölgeyi gezmeye gelen gençlerin önünde akılalmaz bir olaya imza attı.

Geçen mart ayının sonlarında çekildiği tahmin edilen görüntülerdeki kişi, köprüdeki taş korkuluklara çıktı. Daha sonra da "Sizin için atlayacağım" diyerek Köprüçay Nehri’ne kendini bıraktı.

Gençlerin "Atlama", "Bizim için değmez" ikazlarına aldırış etmeyen adam, "Gençliğin başaramayacağı şey yok. Size cesaret dersi vereceğim. Ne mutlu Türk'üm diyene!'" dedikten sonra gençlerin alkışları eşliğinde 35 metreden nehre atladı.

Atlamasından bir süre sonra su yüzüne çıkarak el sallayan kişiye, gençler de yine alkış tutarak karşılık verdi.

İHA



