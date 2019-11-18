'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısıyla hafızalara kazınan şarkıcı Gülay'dan üzen haber

Ünlü şarkıcı Gülay yıllardır savaştığı kanser iki kere yendi. Dün gece geç saatlerde rahatsızlanan şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı. Bu haber şarkıcının yakınlarını ve hayranlarını korkuttu.

18 Kasım 2019, Pazartesi 08:52 Son Güncelleme:
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'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısıyla hafızalara kazınan şarkıcı Gülay'dan üzen haber

'Cesaretin Var mı Aşka' şarkısıyla 90'lı yıllara damga vuran Gülay, yıllar önce iki defa kanseri yendi. Şarkıcının dün aniden rahatsızlanmasıyla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Kanında yüksek oranda enfeksiyon çıktı

49 yaşındaki şarkıcının trombosit seviyesinin düşmesiyle rahatsızlandığı tespit edildi. Ayrıca yapılan tetkiklerde şarkıcının kanında yüksek oranda enfeksiyon çıktı.

Bir süre hastanede tedavi görecek

Hastaneden yayınlanan görüntülerde şarkıcının moralinin iyi olduğu ancak belli bir süre hastanede tedavi görmesi gerektiği belirtildi. 

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