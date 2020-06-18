Çetin Altay: Onun arabası varsa benim de uçağım var

Selin Ciğerci 5 milyon TL’lik Rolls Royce aracı ile Nişantaşı’nda görüntülendi. Sosyal medya fenomeni “Parasını peşin ödedim. İstediğim özel plakayı da bir araba parası ödeyip aldım. Kendim çalışıp kendim yiyorum. Kime ne? İki ayda 1 milyon 200 bin TL kazandım. Son ödediğim vergi 1 milyon TL. ‘Oturduğu yerden para kazanıyor’ diyorlar. İşim kolay değil. 72 çalışanım var” dedi.

'Sosyal medyadan'

Sinemadaki ‘Oflu Hoca’ karakteri ile tanınan, 27 yıllık oyuncu Çetin Altay da aynı semtteydi. Haberciler, Selin Ciğerci’nin az öteye park edilmiş 5 milyon TL’lik Rolls Royce’unu gösterince çok şaşırdı. Altay “Olabilir tabii. Onlar buraya uçak indirse inanırım. Sosyal medyadan kazanıyorlar. Eskiden biz de el kamerasıyla videolar çekerdik. Ama Instagram yoktu. Derken oyunculuğa geçtik, bu işler patladı” dedi. Ardından şu espriyi yaptı: “Onun arabası varsa benim de uçağım var.”