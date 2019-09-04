Ceviz lekesi elden nasıl çıkarılır sorusu taze ceviz mevsiminin gelmesiyle birlikte sorulmaya başlandı. Taze cevizin kabuğunda bulunan yeşil sıvı elde kahverengi lekeler bırakabilir. Ceviz lekesini çıkarmak ise oldukça zordur. Bizlerde sizlere elinizdeki ceviz lekesini çıkarabilmeniz için etkili ve basit olan doğal yöntemleri açıklayacağız. Ceviz lekesi elden nasıl çıkarılır sorusunu soranlara işte en etkili yöntemler…

CEVİZ LEKESİ ELDEN NASIL ÇIKARILIR?

Ceviz elinizde leke bırakmadan önlem alabilirsiniz

Ceviz lekesi almaktan kaçınmak zor olsa da, küçük önlemler alarak sorunu büyük ölçüde azaltabilirsiniz. Örneğin, cevizleri kırarken veya malzemelerini çıkarırken kesinlikle ince, yumuşak bir çift eldiven giymelisiniz. Bunun dışında bir önlük veya bazı eski giysiler sizi lekelere karşı koruyacaktır.

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SİRKELİ SU YÖNTEMİ

Taze ceviz toplarken alınan lekeler nedeniyle insanlar genellikle ceviz ağacından uzak durur. Aslında, yukarıda bahsedilen basit önlemlerle bu sorunu önlemek mümkündür. Ama hiçbir önlem almadıysanız ve elinizde ceviz lekesi oluştuysa aklınıza ilk gelecek şey sirke olsun. sirkeyi bir kabın içerisine koyun ve ellerinizibu karışımın içerisinde bekletin. sirkenin içerisindeki madde lekeleri çıkaran maddeyi barındırır. Sonrasında ellerinizi ılık ve sabunlu suyun içerisine sokun. Ayrıca bu yöntemi pamuğa sirke döküp uygulayabilirsiniz.

ÇAMUR VE KİL YÖNTEMİ

Ellerinizdeki lekeler uzun süre kurumuş ve cildinize nüfuz etmişse, sirke içeren su etkili olmayabilir. Bu durumda, önce ellerinizi çamur ve kile tutturmalı, sonra sirke içeren suyla yıkamalısınız. Çamur ve kil sayesinde lekeler daha açık olacaktır.

LİMON SUYU YÖNTEMİ

Ceviz lekelerini elimizden çıkarmanın bir başka yolu da limon kullanmaktır. İlk önce ellerinizi ılık su ve kaliteli bir sabunla iyice yıkayın. Daha sonra, doğrudan limonu koyun veya suyunu bir kabın içine sıkın ve su eklemeden lekelerin üzerine dökün. Limonun içerdiği asitler lekeleri yavaşça aşındırır. Lekeler tamamen gidene kadar bunu yapmaya devam edin. Ondan sonra, ellerini masaj gibi zeytinyağı ile ovalayın. Bu aşamada cildiniz nemlenir ve lekeleri çıkarmanın son aşaması tamamlanır. Sonrasında, ellerinizi tekrar ılık su ve sabunla yıkayın. Cildiniz çok kuru ise, bu uygulamanın limon kısmını hariç tutabilirsiniz. Alternatif olarak, ellerinizi birkaç kez zeytinyağı ile masaj yaparak işi halledebilirsiniz.

1. AŞAMA

Elinize bol miktarda limon suyu dökerek temizleme işlemine başlayın. Şişelenmiş limon suyunu veya taze bir limon suyundan kullanabilirsiniz. Bu işlem için yarım bardak bir bardak limon suyuna ihtiyacınız olacak.

2. AŞAMA

Elinize de birkaç tutam tuz ekleyin. bu muhtemelen iki çorba kaşığı tuzla aynı olacaktır.

3. AŞAMA

Limon suyunu ve tuzu uyguladıktan sonra ellerinizi iyice ovalayın. Leke bitene kadar devam edin. Limonun tuz ve asit kombinasyonu lekeyi çıkarır, ancak cildinize zarar vermez.

4. AŞAMA

Limon suyu ve tuz tedavisi işe yaramazsa, cildinize diş macunu sürmeyi deneyin. Küçük bir dairesel hareketle diş macunu ovmak için eski bir diş fırçası kullanın. Leke tamamen kaybolana kadar bu yönteme devam edin. Herhangi bir marka diş macunu yardımcı olabilir, ancak en fazla başarıyı kabartma tozu içeren bir diş macunu türüyle bulabilirsiniz

5.AŞAMA

Bir kabın içinde dördüncü bir bardak bulaşık deterjanıyla bir çorba kaşığı kabartma tozu karıştırın. Bu karışımı elinize uygulamak için eski diş fırçasını kullanın. 4. adımdaki aynı dairesel hareketleri kullanarak lekeyi diş fırçası ile fırçalayın. Leke çıkmaya başlayana kadar fırçalamaya devam edin. Yukarıda belirtilen çareler işe yaramadıysa bu yöntemi deneyin.

6. AŞAMA

Bu yöntemlerden birini veya birkaçını denedikten sonra ellerinizi yıkayın ve nemlendirin. Bu ilaçların cildiniz için tehlikeli olmamasına rağmen, sürtünme ve neme maruz kalma, cildinizi kurulama ve muhtemelen tahliye etme potansiyeline sahiptir.

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