Her diliminde ayrı bir lezzet olan cevizli havuçlu kek tarifi, evde yapılabilen kolay tariflerinden biri. Sevdiklerinize hazırlamak için cevizli havuçlu kek tarifi arıyor ya da cevizli havuçlu kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Tadını çok seveceğiniz cevizli havuçlu kek tarifi, yapılışı, malzemeler, püf noktası...

Cevizli havuçlu kek tarifi

Cevizli havuçlu kek malzemeleri

2 su bardağı şeker

4 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

3 su bardağı havuç

1 su bardağı ceviz

2,5 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 adet limon kabuğu rendesi

1 paket vanilya

2 tatlı kaşığı tarçın

Cevizli havuçlu kek yapılışı

Yumurtaları ve şekeri, şeker eriyinceye kadar çırpın. Yağı ekleyin ve çırpmaya devam edin. Un, tarçın, kabartma tozu ve vanilyayı bir kaba eleyin. Limon kabuğu, ceviz ve havuç rendesini ekleyin. Çırptığınız yumurta, şeker ve yağı karışıma ekleyerek biraz daha karıştırın. Katı yağ ile yağlayıp, un serptiğiniz kalıba dökün ve 180 derecede yaklaşık 40 dakika kadar pişirin.



