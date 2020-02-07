Cevizli kurabiye tarifi: Cevizli kurabiye nasıl yapılır?

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Cevizli kurabiye tarifi

Cevizli kurabiye malzemeleri

- 125 gram tereyağı

- 1 çay bardağı pudra şekeri

- 1 çay bardağı sıvı yağ

- 1 yumurta

- Yarım su bardağı iri parçalanmış ceviz

- 1 paket vanilya

- 1 paket kabartma tozu

- Aldığı kadar un

Cevizli kurabiye yapılışı

Un ve kabartma tozu hariç bütün malzemeleri yoğurma kabına alın. Karıştırdıktan sonra unu kontrollü bir şekilde kabartma tozu ile birlikte ekleyin. Yumuşak bir hamur elde edin. Ceviz büyüklüğünde parçalar alarak yuvarlak yapıp tepsiye dizilir. 180 derecede ısıtılmış fırında pembeleşene kadar pişirilir.