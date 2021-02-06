Cevizli tarçınlı kek tarifi ve yapılışı: Cevizli tarçınlı kek nasıl yapılır? Kaç dakikada pişer?
Tadını çok seveceğiniz aynı zamanda da sağlıklı bir kek olan cevizli tarçınlı kek tarifi, evde yapılan kolay ve pratik tariflerden birisi. Geleneksel kek tarifi arayanlar cevizli tarçınlı kek nasıl yapılır merak ediyor. Tadını çok seveceğiniz cevizli tarçınlı kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
06 Şubat 2021, Cumartesi 11:51 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Her bir diliminde ayrı lezzeti olan cevizli tarçınlı kek tarifi enfes bir lezzet. Sevdiklerinize hazırlamak için cevizli tarçınlı kek tarifi arıyor ya da cevizli tarçınlı kek nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Cevizli tarçınlı kek tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası...
Cevizli tarçınlı kek tarifi
Cevizli tarçınlı kek malzemeleri
- 3 adet yumurta
- 1 su bardağı toz şeker
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilya
- ½ su bardağı sıvı yağ
- 1 su bardağı iri dövülmüş ceviz içi
- 3 çay kaşığı tarçın
- 2 su bardağı un
Yumurta ile şekeri mikserle karıştırın. Sıvı yağı ve vanilyayı ilave edin. Düşük ayarda biraz daha karıştırdıktan sonra dövülmüş ceviz, kabartma tozu ve son olarak unu ilave edip hamur kıvamına getirin. Kek kalıbını yağlayıp unladıktan sonra kalıba dökün. Önceden ısıtılmış fırında 190 derecede 40 dakika pişirin. İsterseniz servis sırasında üzerine pudra şekeri dökebilirsiniz.