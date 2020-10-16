Yemek Saraydan gelen lezzet: Cevizzade tarifi

Saraydan gelen lezzet: Cevizzade tarifi

Yemek

Saraydan gelen lezzet: Cevizzade tarifi

İçerisinde bol ceviz ve kaymak bulunan cevizzade tarifi kendine hayran bırakan şerbetli tatlılardan. Sevdiklerinize hazırlamak için cevizzade tarifi arıyor ya da cevizzade nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Cevizzade yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

16 Ekim 2020, Cuma 11:53 Son Güncelleme:
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Şerbetli tatlı seviyorsanız cevizzade tarifi tam size göre olacaktır. Sevdiklerinize hazırlamak için cevizzade tarifi arıyor ya da cevizzade nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Cevizzade yapılışı ve püf noktaları haberimizde.

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Cevizzade tarifi

Cevizzade malzemeleri

  • 1 paket baklavalık yufka
  • 250 gram kaymak
  • 300 gram dövülmüş ceviz

Şerbeti için:

  • 3 su bardağı şeker
  • 3 su bardağı su
  • Çeyrek limonun suyu

Üzeri için:

  • 5 yemek kaşığı tereyağı

Cevizzade yapılışı

Öncelikle tatlının şerbetini hazırlayın. Su ve şekeri bir tencerede kaynatıp içine limon suyunu ilave edin. 15 dakika daha kaynattıktan sonra soğuması için bir kenara alın. Dört adet baklavalık yufkayı üst üste dizin. En üstteki baklavaya kaymağı sürün. Cevizleri kaymağın üzerine her yerine gelecek şekilde serpin. İki parmak genişliğinde sardığınız tatlıyı yine iki parmak genişliğinde verev dilimlere ayırın. Dilimleri tepsiye dizip tepsi dolana kadar bu işleme devam edin. Bu esnada fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtmaya başlayın. Tepsiniz dolunca ısınmış fırına verin ve üstleri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkardığınız cevizzadeler biraz ılınınca üzerine soğuk şerbeti gezdirin. Şerbeti çekmesi için 10 dakika beklettiğiniz tatlıları hemen servis edebilirsiniz.

Not: Tatlının uzun süre şerbette kalması gevrekliğini kaybetmesine neden olur. Bu nedenle yemeden hemen önce pişirip şerbetlemeye özen gösterin.

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