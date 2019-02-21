Ceyda Ateş oyunculuğu bıraktı mı?

Amerika'da yaşayan, sadece yazları İstanbul'a gelen Ceyda Ateş mesleğini bıraktığı yolundaki iddialara cevap verdi:

'AMERİKA'DA BOŞ DURMUYORUM'

''Bu mümkün değil. Senaryo okuyorum. İçime sinen bir projeye 'Evet' derim. Ayrıca boş durmuyorum. Mesleğimle ilgili eğitimler alıyorum. Kendimi sürekli geliştiriyorum.'' (POSTA)

AŞKLARI MAĞAZADA BAŞLAMIŞ

Roman mağazalarının sahibi Turgut Toplusoy'un oğlu Buğra Toplusoy, 5 yıllık sevgilisi Ceyda Ateş ile Ekim 2018'de Amerika Miami'de evlenmişti.

Ceyda Ateş, Mag dergisine verdiği röportajda ilişkilerini şu sözlerle anlatmıştı:

''Buğra beni beğeniyormuş. Ortak bir dostumuzun mağazasına gideceğimi öğrenmiş ve tesadüfen uğramış! Aşkımız böyle başladı. Ben tüm duygularımı dolu dolu yaşarım, Buğra ise içinde yaşar hislerini.''