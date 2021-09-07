Magazin Ceyda Düvenci Amerika'da: Masrafları kızım karşılıyor

Ceyda Düvenci Amerika'da: Masrafları kızım karşılıyor

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Ceyda Düvenci Amerika'da: Masrafları kızım karşılıyor

Kızının tedavisi için Amerika'ya giden Ceyda Düvenci, Instagram hesabından kızıyla olan bir fotoğrafını paylaştı. Ünlü oyuncu fotoğrafın üzerine 'Masrafları kızım karşılıyor' notunu düştü.

07 Eylül 2021, Salı 15:04 Son Güncelleme:
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Oyuncu Ceyda Düvenci, kızı Melisa’nın tedavisi için ABD Orlando’ya gitti. Kızıyla baş başa vakit geçiren ünlü oyuncu, beyin plastisitesi için terapi yapan merkezde 5 günlük süreç öncesi anlarını takipçileriyle paylaştı. Düvenci, pozlarına şu notu da yazdı:

'DELİLER GİBİ GEZİYORUZ'

“Orlando’ya geldik. Deliler gibi geziyoruz... Anne-kız baş başa ikimize de iyi geldi. Evimizin erkekleri evde kaldı. Melisa’mın kelimeleriyle söylemem gerekirse ‘Hayallerimiz gerçek olacaksa her şeye değer’. Bu terapi sürecimizin masraflarını kızım karşılıyor. Kızım reklam filminde bizimle oynamayı kabul etti ve kazandığı ile düştük yollara.”

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