Ceylan Ertem: Asıl iyi hissettiren seyirci ile göz göze gelebilme

Müzikle insanlar arasındaki mesafeyi kaldırmak için Red Bull’un resmi instagram hesabı üzerinde tüm hızıyla devam eden Red Bull Sunar: Evde Çal (#EvdeÇal) canlı konserler serisinin son konuğu Ceylan Ertem oldu. Yıllardır gönüllerdeki yerini koruyan şarkılarına ek olarak çok sevilen türküleri de özgün yorumuyla seslendiren sanatçı, eğlenceli bir sohbet gerçekleştirdi.

Artırılmış gerçeklik (AR/VR) uygulamaları ile konser deneyimi üzerine yorum yapan sanatçı, “Ben biraz eski kafalıyım sanırım. Ne bir müzisyen ne de bir dinleyici olarak sıcak baktığım bir şey değil. Çünkü asıl iyi hissettiren seyirci ile göz göze gelebilmek ve dinleyiciyken de diğer dinleyenlerle birlikte kol kola olabilmek. Çok yakında yeniden böyle buluşabilmeyi umuyoruz” yanıtını verdi.

Performans sırasında takipçilerinin sesi açması için yazdığı yorumlara karşılık veren sanatçı, “Volume’ler yetmiyor. Komşular lütfen kusura bakmasın” diyerek şaka yaptı. Ertem binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen canlı yayında, ‘Kovdum,’, ‘Kaçıncı Yarın’, ‘Adem Olan Anlar’, ‘El Adamı’ ve ‘Zalim’ gibi en sevilen şarkılarını seslendirdi. Canlı yayını takip edenlere “Sizler de lütfen oturduğunuz yerden bu şarkılara eşlik edin” diyerek tempo tuttu.

Ceylan Ertem, canlı yayını kapatırken “Sizlerle birlikte olmayı çok özledik. Evlerinden bizlere eşlik eden herkese teşekkür ederiz. Red Bull’a bu buluşmayı sağladığı için çok teşekkürler. En yakın zamanda göz göze gelebilmeyi diliyoruz” sözlerini kullandı.



