Ceylan Ertem, korkusunu Ata Demirer'le yendi

Panikatak rahatsızlığı olan şarkıcı Ceylan Ertem, sağlığına Bozcaada'da kavuştuğunu söyledi

19 Mayıs 2019, Pazar 13:10
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Ceylan Ertem, korkusunu Ata Demirer'le yendi

Rahatsızlığı nedeniyle İstanbul'daki konserlerini iptal eden şarkıcı, Ata Demirer'le Bozcaada'ya gitti.

Ertem, ''İstanbul'da duramıyordum. Bozcaada'nın öyle bir ruhu var ki bana çok iyi geliyor'' dedi.

Deniz fobisini de Demirer sayesinde yendiğini belirten Ertem, ''Ata beni sırtında yavaş yavaş denize soktu. Şimdi sudan çıkmayan biri oldum. Normalde bir panikatak hastasının adada iyileşmesi çok enteresan'' diye konuştu.

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