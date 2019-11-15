Ceylan imaj değiştirdi

Ceylan’ın, kendi müzik şirketinden çıkardığı yeni single’ı ‘Cennetim Ol’, tüm dijital platformlarda yerini aldı. Şarkıcı, tanıtım fotoğrafları için Selim Akar’ın objektifine poz verdi.

'Modern Ceylan'

Saçlarını kısacık kestiren Ceylan değişimi ile şaşırttı. Beğeni toplayan kareler için Ceylan’ın hayranları, “Modern Ceylan” yorumları yaptı.

'Her sabah kalkıyorum, başka biri olmuşum'

***Ceylan'ın en son görüntüsü Miley Cyrus'a benzetilmişti. Selena Gomez'e de benzetilen şarkıcı "Her sabah kalkıyorum, başka biri olmuşum. Bu bir rekor, tarihe geçeceğim" demişti.

***Ceylan daha önceki imajıyla Elçin Sangu'ya benzetilmişti.

***Ceylan'ın eski hali...





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