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Türkiye Ceza verilen sürücü: 10 bin lira yazsanız da bundan vazgeçmem

Ceza verilen sürücü: 10 bin lira yazsanız da bundan vazgeçmem

Türkiye

Ceza verilen sürücü: 10 bin lira yazsanız da bundan vazgeçmem

Bursa'da otomobilinin teknik özelliklerinde değişiklik yapan Melih Seymen'e polis ekipleri bin TL ceza kesti. Seymen, polis ekiplerine "Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem. Benim zevkim bu" dedi.

28 Nisan 2020, Salı 10:24 Son Güncelleme:
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Corona virüs tedbirleri kapsamında İnegöl ilçesi İstiklal Caddesi üzerinde kontrol yapan polis ekipleri 16 AAY 474 plakalı otomobili durdurdu. Otomobilin teknik özelliklerinde değişiklik tespit eden polis, modifiye aracın amortisör sistemini kontrol etti. Otomobil üzerinde izinsiz değişiklikler yaptığı belirlenen Melih Seymen'e bin lira para cezası uygulandı. 1 hafta içerisinde sürücüsünün uygunsuz amortisör sistemini çıkartmaması halinde otomobilin trafikten men edilecek.

'10 bin lira ceza yesem vazgeçmem, benim zevkim bu"

Ceza işlemi uygulanan Seymen ise kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Bursa merkezden İnegöl'e geldim. Geldiğim gibi ceza yedim. Bin lira değil, 10 bin lira ceza yesem vazgeçmem, benim zevkim bu" dedi.

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